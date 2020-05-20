السعودية اليوم / أمانة تبوك تستخدم اليوم مايفوق الـ 23 ألف لتر من المعقمات لتطهير مايزيد عن 218 ألف متر مربع من المواقع بالمنطقة



تبوك 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

طهرت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها اليوم مايزيد 218 ألف موقع بالمنطقة ، مستخدمةً مايفوق الـ 23 ألف لتر من المعقمات المخففة ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس "

وأكدت أمانة منطقة تبوك من خلال مثل هذه الأعمال حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي الذي سيضمن بعد - مشيئة الله - عدم انتشار فيروس كورونا ، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تواصل العمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات المعنية بها .

وقالت " الأمانة " أن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم فقط ، قد تجاوزت أربعمائة وستة وأربعون جولة ميدانية ، في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، إلى جانب 17 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ، بالإضافة إلى رفع مايفوق الـ 1347 طن من النفايات ، وأستخدام 23830 من المطهرات والمعقمات ، التي تم من خلالها تعقيم وتطهير 3406 معدة وآلية ، كما تم إصدار 5 شهادات صحية ، والقيام 209 جولة لأعمال النظافة ، كما تم القيام 92 جولة للإصلاح البيئي بالمنطقة .

و أضافت أن الفرق الرقابية قامت بإنذار وإغلاق عدد من المحال التجارية بالمنطقة لتدني مستوى النظافة فيها ، وعدم نظافة الأدوات المستخدمة لإعداد الأطعمة ، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية ، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، ووجود مواد كميائية بالقرب من بعض المواد الغذائية التي بلغت في مجملها 36 مخالفة ، مؤكدة أن لاتهاون مع المخالفين ، ولاتهاون في تطبيق الإجراءات الصحية .

وبينت أن الفرق الميدانية قامت بجولة شاملة على جميع المولات ، وأسواق النفع العام ، وأسواق بيع الخضار والفواكه ، والسوبر ماركات ، نتج عنها مصادرة أكثر من 135 كجم من المواد الفاسدة ، وأن هذه الجولات مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، وفق خططها الإحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر تفشي فيروس كورونا ، مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.

وأبانت " الأمانة " أن 2591 عامل نظافة يعملون في الميدان بأستمرار لرفع النفايات ، والمحافظة على الصحة العامة ، بالإضافة 217 موظف يعملون من أجل الإصحاح البيئي في مواقع مختلفة ، وقيامها بحملاتها التفتيشية وجولاتها على المحال التجارية والأسواق المركزية بشكل مستمر لضمان التزام الجميع بما تقتضيه المصلحة العامة من إغلاق للمحال والتزام الجزء الآخر باشتراطات السلامة .

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

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تبوك 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسطهرت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها اليوم مايزيد 218 ألف موقع بالمنطقة ، مستخدمةً مايفوق الـ 23 ألف لتر من المعقمات المخففة ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس " كورونا " ، وشملت عمليات التعقيم الأرصفة والمحطات ومنافذ بيع الخضروات ومراكز التسوق، والمنازل ، وأماكن تجمع الناس، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات الخاصة بسوق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع باستخدام الآليات والمعدات ٠وأكدت أمانة منطقة تبوك من خلال مثل هذه الأعمال حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي الذي سيضمن بعد - مشيئة الله - عدم انتشار فيروس كورونا ، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تواصل العمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات المعنية بها .وقالت " الأمانة " أن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم فقط ، قد تجاوزت أربعمائة وستة وأربعون جولة ميدانية ، في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، إلى جانب 17 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ، بالإضافة إلى رفع مايفوق الـ 1347 طن من النفايات ، وأستخدام 23830 من المطهرات والمعقمات ، التي تم من خلالها تعقيم وتطهير 3406 معدة وآلية ، كما تم إصدار 5 شهادات صحية ، والقيام 209 جولة لأعمال النظافة ، كما تم القيام 92 جولة للإصلاح البيئي بالمنطقة .و أضافت أن الفرق الرقابية قامت بإنذار وإغلاق عدد من المحال التجارية بالمنطقة لتدني مستوى النظافة فيها ، وعدم نظافة الأدوات المستخدمة لإعداد الأطعمة ، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية ، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، ووجود مواد كميائية بالقرب من بعض المواد الغذائية التي بلغت في مجملها 36 مخالفة ، مؤكدة أن لاتهاون مع المخالفين ، ولاتهاون في تطبيق الإجراءات الصحية .وبينت أن الفرق الميدانية قامت بجولة شاملة على جميع المولات ، وأسواق النفع العام ، وأسواق بيع الخضار والفواكه ، والسوبر ماركات ، نتج عنها مصادرة أكثر من 135 كجم من المواد الفاسدة ، وأن هذه الجولات مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، وفق خططها الإحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر تفشي فيروس كورونا ، مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.وأبانت " الأمانة " أن 2591 عامل نظافة يعملون في الميدان بأستمرار لرفع النفايات ، والمحافظة على الصحة العامة ، بالإضافة 217 موظف يعملون من أجل الإصحاح البيئي في مواقع مختلفة ، وقيامها بحملاتها التفتيشية وجولاتها على المحال التجارية والأسواق المركزية بشكل مستمر لضمان التزام الجميع بما تقتضيه المصلحة العامة من إغلاق للمحال والتزام الجزء الآخر باشتراطات السلامة .ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.// انتهى //04:48ت م0246

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