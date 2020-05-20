اقتصادي / وزير الاقتصاد الموريتاني يلتقي ممثل البنك الدولي



نواكشوط 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

التقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، اليوم، ممثل البنك الدولي لدى موريتانيا لوران مسلاتي.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الدولية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خاصة في المجال الاقتصادي.

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04:45ت م

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