السعودية اليوم / الصين تعلن تسجيل 5 إصابات إضافية بفيروس كورونا ولا وفيات



بكين 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم تسجيل خمس إصابات إضافية بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الأحدث المسجلة هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82965 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.

// انتهى //

04:39ت م

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بكين 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت الصين اليوم تسجيل خمس إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، دون تسجيل أي حالة وفاة.وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الأحدث المسجلة هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82965 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.// انتهى //04:39ت م0242

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