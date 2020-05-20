، 60 % من المسافرين بالشرق الأوسط يخططون لاستئناف رحلاتهم بعد فتح المطارات ،

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أظهر استطلاع رأي لمشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن 60 ٪ من الأشخاص يخططون للسفر بمجرد استئناف الرحلات الدولية والمحلية.
وقال "ويجو" محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الابتكارات التقنية للبلدان، وخطط وإجراءات الدول الاحترازية لما بعد "كورونا"، وجهود شركات الطيران الوطنية؛ نالت اهتمامًا كبيرًا لدى المسافرين، بالإضافة إلى عروض الضيافة الديناميكية.
كما اتخذت معظم شركات الطيران الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير احترازية مهمة لطمأنة المسافرين؛ مما يجعل السفر أكثر أمانًا، وفق صحيفة "البيان".
ومن بين المستجيبين الذين يخططون للسفر 40 ٪ متشوقون لحجز عطلة استجمام بمجرد رفع قيود الدول، فيما يخطط غالبية المستطلعين للسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة ويجو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: "أعاد (كوفيد 19) تشكيل مشهد صناعة السفر في العالم، والكثير من الدول تتخذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس وإنعاش قطاع السياحة، وسنشهد في الفترة المقبلة في ضوء هذه الإجراءات انتعاش الطيران الداخلي في الشرق الأوسط".
وأوضح "مأمون" أنه "حتى في ظل هذه الظروف الصعبة نحن متفائلون، والاستطلاع دليل على ذلك، حيث إن 60 ٪ من الأشخاص لديهم خطط سفر في الأشهر المقبلة".
60 % من المسافرين بالشرق الأوسط يخططون لاستئناف رحلاتهم بعد فتح المطاراتخالد خليل الخليج 365 2020-05-20
أظهر استطلاع رأي لمشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن 60 ٪ من الأشخاص يخططون للسفر بمجرد استئناف الرحلات الدولية والمحلية.
وقال "ويجو" محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الابتكارات التقنية للبلدان، وخطط وإجراءات الدول الاحترازية لما بعد "كورونا"، وجهود شركات الطيران الوطنية؛ نالت اهتمامًا كبيرًا لدى المسافرين، بالإضافة إلى عروض الضيافة الديناميكية.
كما اتخذت معظم شركات الطيران الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير احترازية مهمة لطمأنة المسافرين؛ مما يجعل السفر أكثر أمانًا، وفق صحيفة "البيان".
ومن بين المستجيبين الذين يخططون للسفر 40 ٪ متشوقون لحجز عطلة استجمام بمجرد رفع قيود الدول، فيما يخطط غالبية المستطلعين للسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة ويجو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: "أعاد (كوفيد 19) تشكيل مشهد صناعة السفر في العالم، والكثير من الدول تتخذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس وإنعاش قطاع السياحة، وسنشهد في الفترة المقبلة في ضوء هذه الإجراءات انتعاش الطيران الداخلي في الشرق الأوسط".
وأوضح "مأمون" أنه "حتى في ظل هذه الظروف الصعبة نحن متفائلون، والاستطلاع دليل على ذلك، حيث إن 60 ٪ من الأشخاص لديهم خطط سفر في الأشهر المقبلة".
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
01:35 AM
حسب استطلاع أعده محرك البحث "ويجو":
أظهر استطلاع رأي لمشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن 60 ٪ من الأشخاص يخططون للسفر بمجرد استئناف الرحلات الدولية والمحلية.
وقال "ويجو" محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الابتكارات التقنية للبلدان، وخطط وإجراءات الدول الاحترازية لما بعد "كورونا"، وجهود شركات الطيران الوطنية؛ نالت اهتمامًا كبيرًا لدى المسافرين، بالإضافة إلى عروض الضيافة الديناميكية.
كما اتخذت معظم شركات الطيران الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير احترازية مهمة لطمأنة المسافرين؛ مما يجعل السفر أكثر أمانًا، وفق صحيفة "البيان".
ومن بين المستجيبين الذين يخططون للسفر 40 ٪ متشوقون لحجز عطلة استجمام بمجرد رفع قيود الدول، فيما يخطط غالبية المستطلعين للسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة ويجو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: "أعاد (كوفيد 19) تشكيل مشهد صناعة السفر في العالم، والكثير من الدول تتخذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس وإنعاش قطاع السياحة، وسنشهد في الفترة المقبلة في ضوء هذه الإجراءات انتعاش الطيران الداخلي في الشرق الأوسط".
وأوضح "مأمون" أنه "حتى في ظل هذه الظروف الصعبة نحن متفائلون، والاستطلاع دليل على ذلك، حيث إن 60 ٪ من الأشخاص لديهم خطط سفر في الأشهر المقبلة".
، 60 % من المسافرين بالشرق الأوسط يخططون لاستئناف رحلاتهم بعد فتح المطارات ،
المصدر : الخليج 365
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