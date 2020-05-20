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نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بالعاصمة المقدسة، حملة على عددٍ من مواقع حظائر المواشي العشوائية، وغير الخاضعة للمواصفات والشروط الصحية، ومصادرة المواشي الموجودة بها.
وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم، المهندس أحمد بن محمد منشي، أن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، ممثلة في إدارة وحدات الذبح، شكلت الكثير من اللجان والفرق الميدانية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة؛ بهدف تنظيم هذه الخدمات، وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.
ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940؛ للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين.
"أمانة مكة" تزيل حظائر عشوائية وتصادر المواشي من "المشاعر المقدسة"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-20
نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بالعاصمة المقدسة، حملة على عددٍ من مواقع حظائر المواشي العشوائية، وغير الخاضعة للمواصفات والشروط الصحية، ومصادرة المواشي الموجودة بها.
وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم، المهندس أحمد بن محمد منشي، أن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، ممثلة في إدارة وحدات الذبح، شكلت الكثير من اللجان والفرق الميدانية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة؛ بهدف تنظيم هذه الخدمات، وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.
ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940؛ للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
01:20 AM
لتنظيم الخدمات وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة:
نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بالعاصمة المقدسة، حملة على عددٍ من مواقع حظائر المواشي العشوائية، وغير الخاضعة للمواصفات والشروط الصحية، ومصادرة المواشي الموجودة بها.
وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم، المهندس أحمد بن محمد منشي، أن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، ممثلة في إدارة وحدات الذبح، شكلت الكثير من اللجان والفرق الميدانية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة؛ بهدف تنظيم هذه الخدمات، وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.
ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940؛ للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين.
، "أمانة مكة" تزيل حظائر عشوائية وتصادر المواشي من "المشاعر المقدسة" ،
المصدر : الخليج 365
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