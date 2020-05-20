، 3 فرق تفوز بـ"وادي العباقرة" لصناعة أجهزة التنفس بالمملكة ،

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انتهت مسابقة صناعة جهاز التنفس الصناعي (مفتوح المصدر)، والتي أطلقتها وادي العباقرة بالشراكة مع (جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، منشآت، المجلس الصحي السعودي، المركز الوطني للمعلومات الصحية, فلك ومركز التنمية الصناعية بالهيئة الملكية بالجبيل).
والتي بدأت من 23 إبريل، واستمرت لمدة 22 يومًا وأثمرت العديد من الأفكار والإبداعات لتصنيع نموذج أولي من جهاز التنفس الصناعي يتسم بالدقة وسهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة.
تم تحكيم المشروعات من خلال جولتين، نتج عن الجولة الأولى ترشح خمسة فرق وهي (فريق DBV من السعودية، JIC من السعودية، فريق نادي التصنيع من السعودية ، فريق LRT من لبنان، وفريق Breath من الأردن).
وانتهت الجولة الثانية من تحكيم المشروعات بفوز فريق DBV بالمركز الأول والمركز الثاني كان من نصيب Breath والمركز الثالث لفريق نادي التصنيع. حيث تم الإعلان عن الفائزين في لقاء مباشر بحضور الأستاذ عصام بن صالح الذكير - نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبحضور ممثلي الشركاء الإستراتيجيين..
لمعرفة المزيد حول المشروعات المشاركة مع إمكانية الحصول على نسخة مفتوحة المصدر عبر الرابط: osv.geeksvalley.comhttps://www.youtube.com/embed/kn3Vzn7GtX8?feature=oembed
3 فرق تفوز بـ"وادي العباقرة" لصناعة أجهزة التنفس بالمملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-20
انتهت مسابقة صناعة جهاز التنفس الصناعي (مفتوح المصدر)، والتي أطلقتها وادي العباقرة بالشراكة مع (جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، منشآت، المجلس الصحي السعودي، المركز الوطني للمعلومات الصحية, فلك ومركز التنمية الصناعية بالهيئة الملكية بالجبيل).
والتي بدأت من 23 إبريل، واستمرت لمدة 22 يومًا وأثمرت العديد من الأفكار والإبداعات لتصنيع نموذج أولي من جهاز التنفس الصناعي يتسم بالدقة وسهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة.
تم تحكيم المشروعات من خلال جولتين، نتج عن الجولة الأولى ترشح خمسة فرق وهي (فريق DBV من السعودية، JIC من السعودية، فريق نادي التصنيع من السعودية ، فريق LRT من لبنان، وفريق Breath من الأردن).
وانتهت الجولة الثانية من تحكيم المشروعات بفوز فريق DBV بالمركز الأول والمركز الثاني كان من نصيب Breath والمركز الثالث لفريق نادي التصنيع. حيث تم الإعلان عن الفائزين في لقاء مباشر بحضور الأستاذ عصام بن صالح الذكير - نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبحضور ممثلي الشركاء الإستراتيجيين..
لمعرفة المزيد حول المشروعات المشاركة مع إمكانية الحصول على نسخة مفتوحة المصدر عبر الرابط: osv.geeksvalley.com
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
01:17 AM
المسابقة استمرت 22 يومًا وأثمرت الكثير من الأفكار والإبداعات
انتهت مسابقة صناعة جهاز التنفس الصناعي (مفتوح المصدر)، والتي أطلقتها وادي العباقرة بالشراكة مع (جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، منشآت، المجلس الصحي السعودي، المركز الوطني للمعلومات الصحية, فلك ومركز التنمية الصناعية بالهيئة الملكية بالجبيل).
والتي بدأت من 23 إبريل، واستمرت لمدة 22 يومًا وأثمرت العديد من الأفكار والإبداعات لتصنيع نموذج أولي من جهاز التنفس الصناعي يتسم بالدقة وسهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة.
تم تحكيم المشروعات من خلال جولتين، نتج عن الجولة الأولى ترشح خمسة فرق وهي (فريق DBV من السعودية، JIC من السعودية، فريق نادي التصنيع من السعودية ، فريق LRT من لبنان، وفريق Breath من الأردن).
وانتهت الجولة الثانية من تحكيم المشروعات بفوز فريق DBV بالمركز الأول والمركز الثاني كان من نصيب Breath والمركز الثالث لفريق نادي التصنيع. حيث تم الإعلان عن الفائزين في لقاء مباشر بحضور الأستاذ عصام بن صالح الذكير - نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبحضور ممثلي الشركاء الإستراتيجيين..
لمعرفة المزيد حول المشروعات المشاركة مع إمكانية الحصول على نسخة مفتوحة المصدر عبر الرابط: osv.geeksvalley.com
، 3 فرق تفوز بـ"وادي العباقرة" لصناعة أجهزة التنفس بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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