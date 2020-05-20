شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية، عن تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين.
وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن التمويل المدعوم لجميع المستفيدين مستمر، مشيرا إلى أن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31 ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ.
جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول ما إذا كان الدعم العسكري السكني مستمرا أم لا.
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