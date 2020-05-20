شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ردة فعل فيصل العبدالكريم بعدما طالبه مسؤول " حراج " بالاعتذار على الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تراجع فيصل العبدالكريم عن الاعتذار لموقع " حراج " الذي قدمه في وقت سابق وذلك بعد مداخلة هاتفية لأحد المسؤولين بالموقع في برنامج " الليوان " .

وقال أحد المسؤولين بموقع " حراج " في مداخلته الهاتفية: " نتمنى الحصول على اعتذار واضح وتوضيحات للإساءات والأخطاء التي وقعت من الإعلامي فيصل تجاه موقع حراج والتي تعتبر مسيئة ودون وجه حق " .

ورد فيصل قائلا: " الأمر كان يتعلق بكثرة إعلانات المعقمات والكمامات ورأيت أن الموقع لابد أن يكثف الرقابة نظرا لتواجد كل ممنوع في هذا الموقع وبعد تواصل مسؤول من الموقع لتوضيح بعض الأمور اعتذرت للموقع رغم الملاحظات عليه " .

Advertisements

وأضاف: " أثناء لقائي في برنامج في قناة روتانا، أعلنت اعتذاري لموقع حراج بالرغم من وجود ملاحظات على الإعلانات في الموقع " .

وأشار إلى أن الموقع به إساءات ووزارة التجارة استدعتهم بسبب تمريرهم الكثير من الإعلانات مثل “بيع فيز.. بيع خدامة .. بيع سائق " .

وتابع: " أنا أسحب اعتذاري الأول، اللي ما يوجب الرجال ما احترمهم، يعتذرون للناس أولا عن الإعلانات المسيئة التي يقومون بتمريرها، ولكل حادث حديث " .