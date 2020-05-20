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شكرا لمتابعة خبر عن أمثلة على آلية التعامل مع الفواتير الضريبية قبل وبعد إقرار الزيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن أمثلة بخصوص آلية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، في حال تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020.
وأوضحت الهيئة أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو، وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد، شرط أن يتم التوريد فعليا قبل 30 يونيو 2021.
وضربت الهيئة مثالا على ذلك: " تم شراء سيارة بقيمة 80 ألف ريال في مارس 2020، وضريبة 5% =4 آلاف ريال، وتم إصدار الفاتورة في نفس التاريخ بكامل قيمة السيارة، على أن يتم التسليم في أغسطس 2020، تحتسب ضريبة القيمة المضافة بـ 5% دون زيادة، لأن الفاتورة الضريبية تم إصدارها قبل 11 مايو " .
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