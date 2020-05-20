شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" توضح شروط تجديد رخصة الإقامة إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت إدارة منصة " أبشر "، أن تجديد رخصة الإقامة إلكترونيا يتطلب توفر مجموعة من الشروط.

وتتضمن الشروط سريان جواز سفر العامل، وسداد المخالفات المرورية للعامل، وسداد رسوم الخدمة، وعدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول بالغ من العمر 21 سنة أو أكبر.

وتشمل الشروط أيضا تواجد العامل داخل المملكة، ووجود تأمين طبي سارٍ له إذا كان لديه أفراد أسرة، وألا يكون العامل مسجلاً كمتغيب عن العمل.