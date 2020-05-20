شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: اجتهدوا في هذه الليالي المباركة في الطاعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الأربعاء، أهمية الليالي الأخير في شهر رمضان المبارك. كشف الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الأربعاء، أهمية الليالي الأخير في شهر رمضان المبارك. وقال المطلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : اجتهدوا في هذه الليالي المباركة في الطاعات اقتداءً بالمصطفى ﷺ فنحن في أفضل الليالي وربنا يأمر بالدعاء ويعد بالإجابة. وأضاف : ادعوا لأنفسكم وأهليكم وأولادكم ووالديكم وكل من تحبون وطهروا قلوبكم بالعفو عن الناس.

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