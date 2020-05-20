أمطار على منطقة جازان

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الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى): هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات الداير بني مالك وفيفاء وهروب والريث وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها. هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات الداير بني مالك وفيفاء وهروب والريث وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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