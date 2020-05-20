شكرا لمتابعة خبر عن طالب جامعي من ذوي الإعاقة يعاني من رفض طلب تنقله ويناشد المسؤولين بالمساعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ناشد طالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام (تحتفظ صدى باسمه وبياناته) المسؤولين بتسهيل استخراج تصريح تنقل له بين المدن ليسهل له العودة لذويه بمحافظة جدة.

وجاء ذلك بعد انتهاء الإختبارات الخاصة بالجامعة ودخوله في فترة الإجازة حيث أنه من ذوي الإعاقة ورفع عدة مرات طلب للتنقل بين المدن من مدينة الدمام لمحافظة جدة إلا أنه طلبه تم رفضه.

وقال والد الطالب أن ابني من ذوي الإعاقة ويسكن في السكن الخاص بالجامعة ومع دخول الإجازة يصعب عليه التواجد في الحرم الجامعي مما يجد صعوبة في الأكل وممارسة حياته الطبيعية.

وأوضح لـ "صدى" بأننا رفعنا عدة طلبات على موقع الأمن العام الخاص بالتنقلات وتم رفضها وكذلك على البريد الإلكتروني ولم يتم الرد علينا حتى الآن وابني يدخل ضمن الحالات الإنسانية التي يتم السماح لهم بالتنقل نظراً لظروفه الصعبة ونتمنى من المسؤولين النظر في موضوعه الإنساني.