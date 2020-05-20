شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ أصيل يبارك للملك سلمان وللشعب بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طرابلس (صدى):

بارك الكاتب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للشباب، عضو التكتل المدني الديمقراطي الشيخ أصيل بن فرج الزياني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي العظيم كافة بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بالمملكة.

وأكد الشيخ أصيل، أن الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه- هو قائد النهضة السعودية ومهندس رؤيتها؛ فهو شخصية استثنائية وطموحة وهو الذي تشرق الرؤى التنموية من عينيه مجللة بنور المحبة والخير والعطاء والازدهار، وهو من نذر جميع أيامه لإسعاد شعبه الكريم ونشر البهجة في كل مكان، وهو من يؤمن بالمستقبل المشرق لبلاده نحو الأمام، بغية التغلب على الصعاب وبالحكمة سبيلاً للوصول إلى الأهداف.

وسأل الشيخ أصيل الله تعالى العلي القدير أن يوفق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها الرشيدة وأمنها واستقرارها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والعيش الكريم.