شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صور نادرة من طفولة ولي العهد في ذكرى البيعة الثالثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جدد المواطنون، والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد الأمير جدد المواطنون، والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمطرت منصة "تويتر" بتغريدات الحب والولاء لسمو ولي العهد في الذكرى الثالثة للبيعة. ونشر حساب تاريخ آل سعود عبر "تويتر" فيديو بمناسبة تجديد البيعة يجمع عددًا من الصور النادرة لطفولة سموه ؛ حيث رصد مراحل حياته من الطفولة إلى الأن .

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