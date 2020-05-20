«الزبيدي» يتجه إلى الرياض تلبية لدعوة المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، مساء اليوم الثلاثاء عن توجه رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي إلى الرياض تلبية لدعوة من المملكة . كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، مساء اليوم الثلاثاء عن توجه رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي إلى الرياض تلبية لدعوة من المملكة . وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "”بحفظ الله ورعايته سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي متوجها إلى عاصمة القرار والحزم الرياض ملبيا دعوة المملكة العربية السعودية". وتأتي الزيارة تفي إطار مساعي المملكة للتهدئة والتباحث حول أزمة خفر السواحل الأخيرة وآخر المستجدات.

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