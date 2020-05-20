شكرا لمتابعة خبر عن موعد بداية الثلث الأخير من هذه الليلة على مكة والرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر مركز الفلك الدولي، جدولًا يبين موعد بداية الثلث الأخير من هذه الليلة، ليلة الثلاثاء على الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ الموافق 19-20 مايو 2020م.
وأوضح المركز، أن بداية الثلث الأخير هذه الليلة في مكة المكرمة ستكون في الـ 01:11، وفي الرياض 00:40 .
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