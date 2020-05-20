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أول تعليق إماراتي رسمي على هزائم مليشيات حفتر في ليبيا

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عدن - ياسمين التهامي - علقت الخارجية الإماراتية، على الهزائم المتلاحقة التي منيت بها قوات حفتر الموالية لأبوظبي، في ليبيبا، وكان آخرها خسارة قوات حفتر لقاعدة الوطية العسكرية الجوية، غربي ليبيبا وسيطرة جيش حكومة الوفاة الشرعية المعترف بها دوليًا عليها.

 

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وبادرت الإمارات للمطالبة بوقف إطلاق النار، ووقف تقدمات جيش الوفاق، على لسان  الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات.

 

وقال قرقاش، إنه لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك.

 

يأتي ذلك، في وقت أعلن المتمردون بقيادة خليفة حفتر،  حليف الإمارات وروسيا، استعدادهم للحوار والتفاوض من جديد، مع الحكومة الشرعية في طرابلس، بعد أن كانوا يرفضون ذلك، ويعلنون استمرارهم في التصعيد العسكري باتجاه طرابلس.

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