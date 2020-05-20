شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تاريخي في إسرائيل.. طائرة إماراتية لعائلة "آل نهيان" تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلام العبري عن هبوط طائرة إماراتية، تملكها عائلة آل نهيان، بشكل علني لأول مرة في مطار "بن غوريون الإسرائيلي".



.وتعليقًا على ذلك، قال الكاتب والصحفي الإسرائيلي المختص بشؤون الشرق الأوسط، جاكي حوجي، إن هذا المساء تاريخي في مطار بن غريون.

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يوم تاريخي في إسرائيل.. طائرة إماراتية لعائلة "آل نهيان" تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي (فيديو)

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واوضح أن طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتي ستهبط في إسرائيل، برحلة مباشرة من أبو ظبي، للمرة الأولى، وبشكل علني.



وفي محاولة تبرير، بائسة، قال الصحفي الصهيوني، إنه تم تنسيق الرحلة الجوية مباشرة بين أبو ظبي، عاصمة الإمارات، وبين السلطات إسرائيلية ، منوها أن الطائرة ستحمل أكثر من عشرة أطنان من التجهيزات الطبية لمحاربة فيروس كورونا، تبرعات إلى الفلسطينيين من أبو ظبي.



زعم أنه لن يكون على الطائرة أي مسؤول رسمي، ولن يبقى أي من ركابها في إسرائيل، كما أوضح حوجي أن شركة طيران الاتحاد هي شركة حكومية، وهي الثانية بحجمها في الإمارات العربية، وتملكها عائلة آل نهيان، الحاكمة في إمارة أبو ظبي، مؤكدا أنه لا توجد بين إسرائيل والإمارات العربية علاقات رسمية، لكن هناك علاقات وثيقة.



بينما أعلنت شركة الاتحاد للطيران في الإمارات، أنها نقلت شحنة إمدادات طبية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل.