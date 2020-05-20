شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة : نيويورك تايمز تعلن اكتشاف أول لقاح فعال ضد كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : وأخيرًا.. كورونا إلى زوال .. أشهر طبيب فرنسي يفجر مفاجأة سارة عن موعد انتهاء الوباء القاتل أكبر خبير في منظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن "احتراق" كورونا بدون لقاح

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