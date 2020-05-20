لمواجهة كوفيد-19.. وزارة الصحة تطلق موقع «الوقاية من كورونا»

أطلقت وزارة الصحة، الثلاثاء، موقعًا إلكترونيًا جديدًا باسم «الوقاية من كورونا»، ويعتبر الموقع الجديد المنصة الرئيسية للتوعية الصحية ضد فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

ويتضمن موقع «الوقاية من كورونا» التابع لوزارة الصحة، جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية والحالات الجديدة وحالات التعافي والوفيات في جميع مناطق المملكة.

كل ما يتعلق بالجائحة في منصة واحدة

ويرصد موقع «الوقاية من كورونا» جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع وتساهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم، ويمكن الدخول على موقع «الوقاية من كورونا» (من هنا).

وقامت وزارة الصحة بتضمين المعلومات كافة المتعلقة بالمرض من حيث ماهيته والأعراض التي تدل على الإصابة بـ«كوفيد-19»، كما يشمل موقع «الوقاية من كورونا» عددًا من الموضوعات الأخرى مثل التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

تطبيقات ذكية لمكافحة الفيروس

وشاركت وزارة الصحة، عبر موقع «الوقاية من كورونا»، عدد من التطبيقات الذكية التي يمكن تحميلها على الهاتف من أجل تمكين الأفراد من تلقي الرعاية الصحية والوقائية من منازلهم للتمتع بمستوى صحة أفضل، منخلال استشارات طبية بالمحادثات النصية والصوتية والفيديو مقدمة من أطباء مختصين معتمدين من وزارة الصحة، منها تطبيق «صحة».

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وأوضحت وزارة الصحة عبر موقع «الوقاية من كورونا»، أن هذا التطبيق يقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة لتلقي الرعاية الصحية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنك من الحصول على المعلومات الطبية الآمنة بشكل آلي وتقديم نصائح صحية للحفاظ على صحتك.

كما نوهت وزارة الصحة، عن تطبيق «صحتي» وهو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية. يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي في المملكة، ومنها خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية.

كما أشار موقع «الوقاية من كورونا»، إلى وجود تطبيق خاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد وهو تطبيق «تطمن» الإلكتروني التابع للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة ويهدف لتعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي، وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم ولحالتهم الصحية وفتح قناة تواصل مباشرة.

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