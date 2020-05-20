أخبار السعودية اليوم.. إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.. والإطاحة بقاتل «مواطن الفندق» بعزيزية مكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الثلاثاء، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم، فيما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وخريطة تعافي المصابين، كما حددت هويات الوفيات، وإلى التفاصيل:

أمر ملكي: ترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم، فيما أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصًا منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة.

«احتواء تداعيات كورونا» يتصدر اتصال وزير الخارجية ونظيره البرازيلي

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، إرنستو أراوجو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، فضلًا عن استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود البلدين في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

تعميم رسمي من المجلس الأعلى للقضاء: إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا للمحاكم كافة يتضمن تبليغ المحاكم بالقرار الصادر من المحكمة العليا، ويتضمن التعميم أن على المحاكم، في سياق عقوبة الجلد التعزيرية، الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

الخطوات التفصيلية لتقديم صحيفة «دعوى إلكترونية»

أوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن كيفية وطرق تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية التي تعدّ إحدى خدمات العدل عن بعد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» لسلامة المستفيدين وخدمتهم بسهولة في أماكنهم.

«هيئة الاتصالات» توقف شركة «ناقل» عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف شركة ناقل عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة لمخالفتها عدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

«الصحة»: 4 خطوات تحمي أطفال الأمهات المرضعات من كورونا

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأمهات المرضعات بضرورة اتخاذ عدة إجراءات احترازية يجب، لحماية الرضع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنَّ هذه الإجراءات تتمثل في تطهير الثدي، وتعقيم الأسطح والأماكن وغسل اليدين وتنظيف الأدوات المستخدمة بشكل مستمر.

بالفيديو.. الصحة تعدد فوائد موقع «الوقاية من كورونا»

قام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، باستعراض فوائد موقع «الوقاية من كورونا» الذي أطلقته الوزارة، ليكون مصدرًا للمعلومة الصحيحة، ويشهد تحديثًا بشكل مستمر بلغات متعددة؛ حيث بدأ باللغتين العربية والإنجليزية، وستضاف له لغات أخرى.

وزارة الصحة: تسجيل 2509 إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 329

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 59854، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2886، ما يرفع الإجمالي إلى 31634.

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وزارة الصحة: لسنا في حالة وباء.. و3 أعراض تؤكد الإصابة بكورونا

شددت وزارة الصحة، اليوم الثبلاثاء، على أن الحالة الراهنة لفيروس كورونا المستجد لا يمكن وصفها بالوباء، وذلك وفق تأكيدات منظمة الصحة العالمية، وأنها تتخذ الإجراءات الاحترازية كافة والخطوات الضرورية؛ لتقليل احتمال انتشار الفيروس والعمل مع منظمات دولية ومراكز التحكم في الأمراض.

خريطة التعافي من كورونا في مدن المملكة.. مكة في المقدمة بـ7078 حالة

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي مسجلة شفاء 7.078 حالة منذ بداية الأزمة، من أصل 31.634 حالة شفاء في المملكة، فيما جاءت الرياض في المرتبة التالية بـ 6.121 حالة تعافٍ ثم جدة بـ5.376، والمدينة المنورة 5.308، والهفوف 1.756، والدمام 1.735، والجبيل 773، وبيش 527، وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة.

وزارة الصحة تعلن مناطق وهويات «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن مناطق وهويات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا، والبالغ عددها 9 وفيات، موضحًا أن الحالات من جنسيات متعددة لغير السعوديين، سجلت الحالات في مكة والرياض والدمام وتراوحت أعمارهم بين 42 و74 عامًا، وعانى معظمهم من أمراض مزمنة.

عبر منصة أبشر.. 7 شروط تحسم تجديد الإقامة «إلكترونيًّا»

كشفت منصة «أبشر» عن 7 شروط يجب توافرها لإتمام تجديد الإقامة إلكترونيًّا عبر المنصة، من بين هذه الشروط سريان جواز سفر العامل وسداد المخالفات المرورية للعامل وسداد رسوم الخدمة.

تحرش لفظي ينتهي بجريمة قتل في فندق بعزيزية مكة

تحقق النيابة العامة ومركز شرطة العزيزية بمكة المكرمة، في جريمة قتل مواطن بالعقد الثالث من العمر، على يد مواطن آخر، إثر طعنه بسكين عدة طعنات متفرقة بجسده؛ بسبب التحرش اللفظي. وتمكن رجال الأمن من اقتحام الغرفة وإلقاء القبض على الجاني؛ حيث كان في حاله هيجان وهلع واضطرابات نفسية، وبمواجهته بجريمته أقر واعترف بارتكابها، وعلل سبب جريمته بأنه تعرض لمضايقة وتحرش لفظي من المجني عليه.

«الأرصاد» تعلن طقس الأربعاء: أمطار رعدية على 10 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، غدًا الأربعاء، في 10 مناطق بالمملكة وهي مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم والشرقية.

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