توطين قطاع الإيواء السياحي بنجران

قامت لجنة التوطين بمنطقة نجران بعمل جولات ميدانية على نشاط الإيواء والسياحة للتأكد ومتابعة قرارات التوطين بالمنطقة.

وذكر أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على 51 منشأة في نشاط الإيواء والسياحة، تنوعت ما بين الفنادق والشقق المفروشة، وقد وجد أن أعداد العاملين من السعوديين بلغ 141 منهم 10 موظفات سعوديات و172 وافدا من مختلف الجنسيات، يعملون في القطاع، وتم حصر 8 فرص وظيفية في القطاع جار تجهيزها لتحويلها للزملاء في صندوق تنمية الموارد البشرية هدف لشغلها بالسعوديين.

وبلغت نسب التوطين في بعض أقسام النشاط 100%، في الاستقبال وحراس الأمن ونسب التوطين بشكل عام وصلت إلى 45%.

وأضاف الدوسري أنه تم مؤخرا الموافقة على التوطين التدريجي في النشاط بنسب متفاوتة وعلى ثلاث مراحل ما بين المهن القيادية والإدارية في النشاط، وأضاف الدوسري أن جهود اللجنة خلال إجازة عيد الفطر المبارك تأتي مواكبة وتكاملا مع الجهود المشتركة التي تقوم بها الجهات الحكومية، وتحت قيادة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للتوطين ونائبه، وذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا على أسواق المنطقة. وفي نهاية حديث الدوسري أهاب بأصحاب الأعمال للاستفادة من المبادرات المقدمة من الوزارة للتخفيف من آثار الجائحة وطرق الاستفادة منها.