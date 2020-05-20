القبض على 4 مواطنين أساؤوا لدوائر حكومية وتحويلهم للنيابة

علمت "دوت الخليج" من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة ألقت القبض على 4 مواطنين أساؤوا لجهود عدد من الدوائر الحكومية وموظفيها بمحافظة المزاحمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحويلهم لدائرة النيابة العامة بالمحافظة لمحاكمتهم.

وأشارت مصادر إلى أن شخصين من الأربعة تناقلا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لمسلخ البلدية الواقع جنوب طريق مكة الرياض قبل شهر تقريبا.

وأضافت أنه تم القبض على شخصين اثنين آخرين أساؤوا عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي إلى مستشفى المحافظة وطاقمه الطبي ضاربا جهودهم في مكافحة فيروس كورونا بعرض الحائط، وتم تحويلهم لدائرة النيابة العامة بفرع المحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ومحاكمتهم.

وذكرت أنه جاري المتابعة والتحري للقبض على مسيئين آخرين لجهود موظفي الدوائر الحكومية بالمحافظة لقيامهم بنشر معلومات مغلوطة عن إعلان نتائج تعافٍ أو إصابة بفيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر والسناب.