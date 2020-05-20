وأشارت مصادر إلى أن شخصين من الأربعة تناقلا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لمسلخ البلدية الواقع جنوب طريق مكة الرياض قبل شهر تقريبا.
وأضافت أنه تم القبض على شخصين اثنين آخرين أساؤوا عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي إلى مستشفى المحافظة وطاقمه الطبي ضاربا جهودهم في مكافحة فيروس كورونا بعرض الحائط، وتم تحويلهم لدائرة النيابة العامة بفرع المحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ومحاكمتهم.
وذكرت أنه جاري المتابعة والتحري للقبض على مسيئين آخرين لجهود موظفي الدوائر الحكومية بالمحافظة لقيامهم بنشر معلومات مغلوطة عن إعلان نتائج تعافٍ أو إصابة بفيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر والسناب.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 مواطنين أساؤوا لدوائر حكومية وتحويلهم للنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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