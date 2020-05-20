محافظو نجران: محمد بن سلمان يعمل على تحقيق التنمية المستدامة

أكد عدد من محافظي محافظات منطقة نجران، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يعمل على تحقيق التنمية المستدامة لتشمل كافة أرجاء دوت الخليج المعطاء، معبرين عن فخرهم واعتزازهم، بحلول الذكرى الثالثة لمبايعته وليا للعهد.

محافظات منطقة نجران

نجاحات متتالية

أعرب محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف، أصالة عن نفسه وعن أهالي محافظة شرورة، عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة، قائلا: نعبر عن ابتهاجنا وسرورنا بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وهي تحمل بين طيّاتها الإنجازات المحلية والدولية، والتي شملت العديد من النجاحات المتتالية على مختلف الأصعدة، والرؤى المتلاحقة للنهوض ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، كما شملت العديد من المبادرات الاقتصادية التي دفعت عجلة التنمية في المملكة ووضع منهج العمل الاقتصادي والتنموي ومحاربة الفساد، وتشجيع الاستثمارات، وصرامته الكبيرة في الدفاع عن مصالح المملكة ضد الأخطار الخارجية، وكل ما يعكر صفو مواطنيها، كما أن جولة ولي العهد لعددٍ من العواصم العربية والأوربية والأمريكية دليل بعد نظره إذ ثبّت مكانة المملكة المرموقة على جميع الأصعدة، والتي أثمرت بالإنجازات الرائدة والتاريخية، وخطت بالسعودية خطوات واسعة في جميع المجالات.

قال محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان: إن الثقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اختيار الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد، تعد دلالة واضحة على حكمة راسخة من ملك الحزم والعزم وبعد نظره، فالمملكة شهدت تحركاً وتطوراً نوعياً داخلياً ودولياً تكللت بالنجاحات والإنجازات الكبيرة، وفق ما تم رسمه من خطط استراتيجية وأهداف مركزة وواضحة، أسهمت في توسيع نطاق النهضة والتنمية، حتى أصبح كل مسؤول ومواطن مشاركا حقيقيا في دعم رؤية الخير والنماء، جنبا إلى جنب مع قطاعات الدولة، يدفعهم لذلك حمل الأمانة والمسؤولية بشكل متوازن تحقيقا للمتطلبات التنموية، وتعزيزاً لمكانة دوت الخليج في هذه الحقبة الزمنية التي أنعم الله علينا فيها بالكثير من الخيرات، باستغلال الفرص والإمكانات لتكون المملكة العربية السعودية في مصاف دول العالم المتقدم حضارياً وثقافياً واقتصادياً، أضاف ابن زامان: لقد فتح الأمير الشاب الفرص المتوالية للشباب وأسهم في إطلاق المشروعات الضخمة لتكون الفرص كبيرة في ساحة العمل الشريف والتسابق نحو تحقيق الإنجازات التي عززتها الرؤية المباركة لوطننا 2030 والتي أرسى دعائمها ولي العهد.

حكمة الملك

قال محافظ ثار محمد عفيصان آل الحارث: تمر الذكرى الثالثة لتولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، والوطن في خير وسلام وأمن وأمان وحقل للسنابل والعطاء والعدالة، يحتفل بها أبناء وبنات دوت الخليج في كل بقعة من بلادنا، مما يعكس مكانة قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قلوب مواطنيه، وبحكمته واختياره لولي العهد في هذه المكانة والثقة والمسؤولية التي تسلمها، وهو القريب من هموم دوت الخليج وشبابه، حيث مكنت رؤيته المملكة من الحفاظ على مكانتها ومقدراتها ومكتسباتها الوطنية بالأمن والأمان والمستقبل المشرق الذي يقوده ولي العهد.

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عطاء وعدل

رفع محافظ بدر الجنوب محمد عبيد الحربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على توليه ولاية العهد، وقال: تلك الأعوام الثلاثة شهدت فيها المملكة، قفزات تاريخية على كافة الأصعدة، انطلاقا من رؤية 2030 وما تحمله من برامج وأهداف رائدة في شتى المجالات مروراً بإطلاق عدة مشاريع عملاقة كمشروع القدية ومشروع البحر الأحمر، وإطلاق برنامج جودة الحياة 2020 وما يتضمنه من خطط تطويرية وتنفيذية تهتم بالبنى التحتية، وتحسين نمط حياة المواطن كما لا ننسى الجولات الخارجية التي قام بها ولي العهد على الصعيد الدولي لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها والتي فتحت آفاقاً جديدة ونوعية للتعاون مع دول العالم.

جودة الحياة

أضاف محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي قائلا: مرت، أمس، ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونحن نلتمس في الأيام الإنجازات التي تسابق الوقت، وإنجازات الرؤية التي بانت بدايتها وانعكست على المواطن وشعر بها ورسمت خط مستقبل مشرق لغد أفضل، وبناء اقتصاد قوي طموح يحقق الأهداف التي ترفع المستوى المعيشي والمستوى الاستراتيجي بين الدول المتقدمة، حيث تأتي رؤية المملكة 2030، لتحدث نقلة حضارية في مختلف المجالات التي تنعكس على المواطن والاقتصاد الوطني، بعزم وطموح كبيرين من لدن ولي العهد، نحو تحقيق الأهداف المرجوة ,وما زال هناك بقيه من الإنجازات في الطريق، كما أن ولي العهد حرص على تبني إنجازات مشهودة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية التي أذهلت العالم بالتقدم السريع مع المحافظة على القيم الإسلامية والهوية العربية إذ حقق ولي العهد إنجازا مشرفا وعزيمة وطموح الشاب القوي الأمين.

رؤية المملكة

من جهته رفع محافظ خباش طلال بن درزي العردان، خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وإلى أمير منطقة نجران ونائبه والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معبرا عن فخره واعتزازه، بمناسبة ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، منوها بأنها ذكرى محبة ووفاء وفخر واعتزاز لما قدمه من رؤية طموحة تنقل بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة بكل عزيمة واقتدار وبروح وثابة مؤمنة بالله، تعالى، ثم بما يملكه من مقومات حيوية بهدف أن تكون هذه البلاد الطاهرة أفضل بلدان العالم أداء وفاعلية، مؤكدا أن سجل ولي العهد يحفل بالمنجزات التي لا تَخفَى على الجميع، فقد استطاع بتوفيق الله وفضله بناء رؤية طموحة تؤكد أن التطور الحقيقي إنما يكون في بناء جيل مبدع متميز قادر على المنافسة صانع لمستقبل وطنه، وبتوفيق الله رأينا جملة مشاريع عملاقة على مستوى مناطق المملكة، بدعم ورعاية ومتابعة ولي العهد الأمين.