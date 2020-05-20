إنجازات أدبية لدعم الثقافة وتحقيق التطلعات

قال رئيس النادي الأدبي بمنطقة نجران سعيد آل مرضمة: بكل الفخر والافتخار وشعور المواطن المتباهي بوطنه، أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات النادي الأدبي الثقافي بنجران بالتهنئة القلبية الصادقة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي كافة، بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد الأمين في هذه الذكرى العزيزة والغالية على نفوسنا جميعاً.

نقلات نوعية

وأضاف آل مرضمة: في الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد نتذكر دائما النقلات النوعية التي حظيت بها بلادنا الطاهرة على يده الكريمة، والرؤية التي أبهجت كل نفس على أرض العطاء والنماء. لتنطلق سواعد الخير وتحقق ما نصبو إليه، ويشار بالبنان إلى أرض الحرمين الشريفين، ونضاهي كبريات الدول في تقدمها وتميزها.

إنجازات أدبية

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تابع آل مرضمة قائلا: يقاس رقي الأمم بمناحٍ عدة، إحداها هي حالة الرقي الثقافي التي يصطبغ بلونها المجتمع المتحضر ويتمظهر من خلالها في شكلانيته الجاذبة الواعدة. وكيف لا والثقافة هي ذلك النبراس الشمولي لجملة التفاعلات الأدبية والفنية التي تتجسد من خلالها المتعاليات الإبداعية، وتنعكس من خلالها النتاجات الأدبية من شعر وسرديات، والألوان الفنية من مسرح وتشكيل وموسيقى وتمثيل وأداءات إبداعية أخرى للمكون البشري البنيوي للمجتمع المتمدن. ومن هذا المنطلق سعى النادي إلى رعاية الموهوبين والموهوبات في مجال الثقافة والأدب، ودعم الكتاب بطباعة إبداعاتهم على نفقة النادي والعمل على توزيعها في جميع أرجاء دوت الخليج العربي، حيث تجاوزت مطبوعات النادي 100 كتاب في هذا الوقت القليل.

برامج وفعاليات

أكد رئيس النادي الأدبي، أن النادي عمل على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج كالأمسيات الشعرية والمحاضرات الأدبية والثقافية لنشر الوعي لدى أفراد المجتمع وتبنيهم كمحاضرين لإخراج مكونات المواهب الأدبية والثقافية لديهم، وقد حظيت من لدن ولي العهد بالدعم الكبير، الأمر الذي أدى إلى تولد حالة من الازدهار الثقافي والتنمية الأدبية والفنية المستدامة التي طالت بأثرها الأجيال الواعدة من أدبائنا وفنانينا ومبدعينا الشباب، ولعل اللجان العاملة في النادي هي المؤشر الصادق بمدى تفاعل المثقفين والمثقفات مع النادي طيلة أيامه، ,تم تأسيس اللجنة الثقافية في محافظة شرورة، وإقامة ملتقى السلام الفلسفي الثقافي، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية التدريب، ولا يزال العمل قائما على تأسيس لجان ثقافية في محافظتي حبونا وثار.