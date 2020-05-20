منجزات علمية ومبادرات وطنية في تعليم نجران

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات تعليم نجران، التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة مرور 3 أعوام على توليه ولاية العهد، وقال: نجدد البيعة حبا وولاء لقيادتنا الرشيدة في ذكرى البيعة الثالثة التي حملت إنجازات عظيمة للوطن مواكبة لرؤية المملكة 2030.

تلاحم الشعب والقيادة

أكد الدكتور العتيبي أن هذه المناسبة تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله -عز وجل- أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة، وإننا نحمد الله تعالى أن سخر لنا حكومة رشيدة تحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، وتسعى للرقي بالمملكة في مختلف المجالات التنموية للرؤية المستقبلية.

ولاء وانتماء

أضاف: أتقدم باسمي واسم منسوبي ومنسوبات تعليم نجران بأسمى معاني الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، والشكر والتقدير لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ولنائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، على دعمهما المستمر لمتطلبات تعليم منطقة نجران، ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والقيادات التعليمية بالوزارة على المتابعة والتوجيه المستمر للمسيرة التعليمية بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص، التي ترجمت في الوصول للتطلعات المهنية المأمولة خلال هذه الفترة المهمة من العام الدراسي الحالي.

نواتج التعلم

بين العتيبي أنه خلال هذا العام الدراسي تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية التي أسهمت في تجويد الأداء المهني للميدان التعليمي، كما حرصت الإدارة العامة للتعليم بنجران على تكثيف الجولات الإشرافية الميدانية التي أثمرت عن تحقيق تعليم المنطقة النسبة العالية في الانضباط الدراسي، إضافة إلى المساهمة في تنويع الأساليب الإشرافية لتحقيق النمو العلمي والمهني وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، مشيدا بالدور المهم الذي قام به المشرفون والمشرفات التربويون وقادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات والكادر الإداري، وكذلك متابعة أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب في مجال الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة.

عنان السماء

أضاف أن تعليم منطقة نجران يولي أهمية كبيرة للطلاب والطالبات الموهوبين، من خلال رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم وتقديم الدورات التطويرية المختلفة لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 وتمثيل دوت الخليج في المحافل والمشاركات العالمية، مؤكدا أن العناية بالطلاب الموهوبين تعد واجبا وطنيا وخيارا إستراتيجيا للرؤية الوطنية، وأن طموح طلاب وطالبات نجران لا يقف عند حد معين، بل يتجاوز المشاركات المحلية، والسعي إلى تمثيل دوت الخليج خارجيا، وبفضل الله تعالى حقق طلاب تعليم نجران العديد من المراكز المتقدمة على المستوى المحلي والعالمي، كما حقق العديد من منسوبي تعليم المنطقة مراكز متقدمة في جائزة التعليم للتميز، مؤكدا أن طموح كافة منسوبي وطلاب وطالبات مدارس نجران يتجاوز عنان السماء.

التقويم المؤسسي

أشار المدير العام للتعليم بمنطقة نجران إلى أن تعليم المنطقة يحرص على التقويم الذاتي المؤسسي، وأنه أصبح قرارا إستراتيجيا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، وذلك للتحول نحو أسلوب الإدارة الحديثة التي تلتزم بتقديم خدمات للعملاء من خلال التحسين والتطوير المستمر لمهارات الأفراد والنظم داخل الإدارة، وأضاف أنه يشمل التعريف بالاختبارات الدولية TIMSS- PIRLS-PISA التي تهدف إلى تقييم المعرفة والمهارات وقياس قدرة الطلاب في توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية، وقدرتهم على التعلم مدى الحياة وتقييم ما يستطيع الطلاب فعله مقارنة بما تعلموه، إضافة إلى مقارنة مستويات الطلاب في العالم، وقد تم إجراء العديد من الجولات للتقويم الذاتي المؤسسي، وكذلك الاهتمام بالاختبارات الدولية TIMSS- PIRLS-PISA وآلياتها وأهميتها والفئات المستهدفة.

لجان ومتابعة

أوضح أنه منذ اليوم الأول من صدور قرار تعليق الدراسة مؤقتا وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد ‫اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران عددا من الإجراءات واللجان، لضمان الاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تضم في عضويتها عددا من المتخصصين في النواحي التقنية والفنية والتربوية، وذلك لدعم عملية التعلم الإلكترونية، والتأكد من سيرها بشكل طبيعي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

تطوع وعطاء

أكد العتيبي أن إدارة تعليم نجران أسهمت في تقديم العديد من الأعمال التطوعية والمبادرات التكاملية مع الجهات الحكومية ضمن جهودها في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المتطوعين والمتطوعات من منسوبي ومنسوبات الإدارة عبر تقديم خبراتهم المهنية وقدراتهم المعرفية والفردية، كما تم تقديم العديد من المبادرات لأبنائنا الطلاب والطالبات فيما يخص التعليم عن بُعد، ومبادرات توجيهية وتربوية وإرشادية ومبادرات لرفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم، ومبادرات تستهدف طلاب وطالبات التربية الخاصة، وبرامج تدريبية وتطويرية عن بُعد استهدفت منسوبي ومنسوبات الإدارة، ومبادرات تستهدف أبناء شهداء الواجب، ومبادرات السلال الرمضانية وكسوة العيد بالتعاون مع الجهات المعنية، ومبادرات إعلامية للتوعية بفيروس كورونا.

واجب وطني

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أضاف، استشعارا للواجب الوطني وانطلاقا من كلنا مسؤول قدمت إدارة النشاط الطلابي ممثلة في كشافة تعليم نجران العديد من المبادرات بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والأهلية بالمنطقة، وكذلك قامت بحملة للتبرع بالدعم والعديد من المبادرات، منها مبادرة تسوق بأمان، ومبادرات توعوية وتثقيفية بفيروس كورونا.

جيل الرؤية

بارك العتيبي لكافة الطلاب والطالبات نجاحهم في العام الدراسي 1441، مؤكدا أن جيل الرؤية كتب قصة جديدة مع التعليم عن بُعد، وأثبت أبناؤنا الطلاب والطالبات أنهم على قدر من المسؤولية لخدمة وطننا الغالي وتحقيق رؤية دوت الخليج 2030، والوصول للتطلعات المأمولة المواكبة للمتطلبات المستقبلية في مختلف المجالات.

مبادرات تعليم نجران

مبادرات تطوعية وتوعوية لمواجهة فيروس كورونا

دعم ورعاية لطلاب وطالبات التربية الخاصة

تقديم برامج تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

مبادرات تستهدف أبناء شهداء الواجب

السلال الرمضانية وكسوة العيد بالشراكة مع الجهات المعنية

مبادرات إعلامية للتوعية بفيروس كورونا

مبادرات التعليم عن بُعد ومتطلبات التعلم

مبادرات إرشادية للمجتمع التعليمي

مبادرات تحسين الأداء التحصيلي

مبادرات تطوعية لشرائح المجتمع