التدريب التقني تؤهل الشباب لسوق العمل

قال مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار: نحتفل بالذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قائد الرؤية المباركة، الذي أكد للعالم بأسره ما تمثله هذه البلاد المباركة ‏من دور فاعل ‏في قيادة العالم الإسلامي، والمكانة العالية للمملكة العربية السعودية بين بلدان العالم في شتى المجالات.

منشآت إدارة التدريب التقني والمهني بنجران

معان وطنية

أكد آل جبار أن هذه المناسبة تستدعي الكثير من المعاني الوطنية السامية التي انغرست في أعماق أبناء دوت الخليج المعطاء، وترجمة لذلك الحب العميق والانتماء الصادقين المتبادلين بين القيادة والشعب، فذكرى هذه البيعة الخالدة تدفعنا لاستلهام مرحلة النماء الذي تمر به المملكة على كافة المستويات، كما أنها تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030، لقد حق لنا أن نفخر بالأمير محمد بن سلمان، ليس كسعوديين فحسب، بل وخليجين وعرب ومسلمين.

وأضاف آل جبار أن التدريب التقني والمهني في المنطقة ومحافظاتها شهدت العديد من مشاريع البناء والتنمية، التي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتمثلت في مبنى قسم التقنية الميكانيكية بالكلية التقنية للبنين بنجران بقيمة 7,6 ملايين ريال، ومشروع الصالة الرياضية بالكلية التقنية بتكلفة 7,5 ملايين ريال، بالإضافة إلى مشروع إسكان المدربات بالكلية التقنية للبنات بتكلفة 57 مليون ريال، وفرع الكلية التقنية في محافظة حبونا بتكلفة 47 مليونا، كما يجري تنفيذ مشروع مبنى الكلية التقنية للبنات في محافظة شرورة بما يقارب 86 مليون ريال ونسبة إنجاز 73.4 %.

الرؤية والأهداف

وأضاف آل جبار: إن رؤية التدريب التقني والمهني بنجران تهدف إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برفع الطاقة الاستيعابية القصوى للتدريب التقني والمهني لأبناء وبنات منطقة نجران بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل، والتوظيف الأمثل للكوادر البشرية والتجهيزات المتاحة لرفع الطاقة الاستيعابية للحد الأقصى بالوحدات التدريبية مع تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة التدريب، ومتابعة تطبيق وتنفيذ معايير الجودة بالوحدات التدريبية، وتطبيق الخطط التنفيذية للوحدات الإدارية بالإدارة، والعمل على متابعة رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للوحدات التدريبية بالمنطقة، والاستمرار في متابعة تنفيذ برامج الصيانة التطوعية، وتقديم برامج تدريبية لكافة شرائح المجتمع تلبي احتياج سوق العمل، فضلا عن متابعة سير أعمال مشاريع المؤسسة بالمنطقة، والعمل على تطوير قدرات منسوبي الإدارة من إداريين وفنيين، والعمل على تنفيذ برامج المؤسسة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

برامج مجتمعية

وعن البرامج المجتمعية التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، قال آل جبار: جرى تنفيذ برنامج الصيانة التطوعية لمنازل ذوي الدخل المحدود وأسر شهداء الواجب بمنطقة نجران، بالشراكة مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، وفرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بنجران، وتم إطلاق البرنامج واختتامه في نسختيه الأولى والثانية برعاية أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وتم صيانة وترميم أكثر من ستين منزلا في المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج هذا العام برعاية أمير المنطقة يحفظه الله ويرعاه، كما جرى إطلاق أكثر من 13 برنامجا من برامج التوجيه المهني والإرشاد في كافة الوحدات التدريبية مع تجاوز عدد المستفيدين من هذا البرامج أكثر من 1500 متدرب ومتدربة.

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مشاريع التدريب التقني

الكلية التقنية للبنين بنجران

الكلية التقنية للبنات بنجران

المعهد الصناعي الثانوي بنجران

فرع الكلية التقنية بمحافظة يدمة

فرع الكلية التقنية بمحافظة جبونا

المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بمحافظة شرورة