العسيري: بتوجيهات القيادة أبطال الصحة في الميدان لحماية الإنسان

منظومة صحية
تابع العسيري: تمر علينا هذه الذكرى الغالية جدا على قلوبنا وبلادنا تعيش بفضل الله في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار، وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقا وطموحا، وأضاف: لقد اهتمت قيادتنا الرشيدة بصحة المواطن والمقيم، ولعل ما تقوم به المملكة من جهود جبارة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا كوفيد19 واحتوائها، خير دليل على أن صحة المواطن والمقيم في هرم اهتمامات القيادة بوضع حزمة من التدابير الصحية والاقتصادية، تؤكد مدى حرص القيادة على صحة المواطن والمقيم، ودعم المنظومة الصحية بقرارات حكيمة، وذلك ضمن خطط حصيفة تسير بوطننا الأشم لمصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، بما يضمن ويحقق رفاهية المواطن وأمنه وصحته، كل ذلك كان نتاجاً لرؤية وضعها ولي العهد بأفعال تسبق الأقوال، ومتابعة حثيثة ليلاً ونهاراً لجهود القطاعات الحكومية كافة.
مؤشرات حقيقية
وأضاف قائلا: ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إنجازات ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات، بما فيها المجال الصحي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، هي مؤشرات حقيقية على الخطى الدؤوبة والعمل الجاد الذي يهدف للوصول بهذا دوت الخليج وأبنائه تجاه مستقبل أكثر نماء وازدهارا.
واختتم عسيري كلمته بتجديد البيعة والولاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام وبلادنا ووطننا الحبيب أكثر رخاء وعزا وازدهارا.
خطط تطويرية
تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية تنفيذ خططها التطويرية لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين بمنطقة نجران بجودة عالية، من خلال تنفيذ واعتماد مشاريع حديثة ومتقدمة بتكلفة تجاوزت 156 مليون ريال خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات العناية القلبية والسمنة والأشعة والأورام والتجميل والرعاية الصحية، وذلك في جميع مستشفيات المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المنطقة علي جليدان، أن المشاريع الجديدة شملت تدشين مشروع مركز الأورام، وتطوير مركز السمنة بمستشفى الملك خالد، بالإضافة إلى تطوير قسم العناية المركزة لمرضى القلب بمركز الأمير سلطان، كما شهدت بقية المستشفيات عددا من المشاريع، منها تطوير وتحديث قسم العناية المركزة كبار - أطفال بمستشفى شرورة العام وتطوير الأشعة المقطعية المتطورة بمستشفى نجران العام الجديد، وتطوير دورات المياه بمستشفى الولادة والأطفال، دعم قسم عناية الحروق بمستشفى الملك خالد بـ8 أسرّة، مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة، إضافة إلى مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون بمستشفى الملك خالد، وتشمل 13 عيادة عيون، وغرفة لجراحات الليزر، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.
مركز اضطرابات النمو
شهدت هذه الفترة تدشين مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، لعلاج اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ولتقديم الخدمات العلاجية للمواطن والمقيم نفذت الصحة في نجران مشروع تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام القديم، وترميم المباني القديمة والموقع العام للمستشفى، وكثير من المشاريع التطويرية في جميع محافظات المنطقة، والتي أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى وتعزيز دور المشاركات المجتمعية، للإسهام في مواجهة التحديات الصحية، لتقديم خدمات علاجية ووقائية في ظل رؤية المملكة 2030، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم على حد سواء.
الفرز البصري
أضاف جليدان قائلا: تتواصل أعمال الفرق الميدانية التابعة لصحة منطقة نجران على مدار اليوم، في نقاط الفرز البصري في مداخل مدينة نجران لتقديم خدمات الفحص الصحي، والتوعية بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، كما جرى استحداث نقطة فرز جديدة بمركز العزيزية بمحافظة يدمة، وقامت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل منطقة نجران ونقطة الفرز أمام مستشفى الملك خالد على طريق الملك عبدالعزيز، بفحص أكثر من 547 ألف شخص منذ بدء إقامتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نقاط الفرز الصحي، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة المنطقة للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والبعد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على الرقم 937.
توصيل الأدوية
قدمت المستشفيات والمراكز التخصصية في منطقة نجران، خدماتها لنحو 8095 مستفيدا ومستفيدة من مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ إطلاقها بداية أبريل الماضي، الهادفة إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظاً على سلامتهم، وأوضح جليدان أن مبادرة إيصال الدواء إلى منازل المرضى تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة المنطقة وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم، وخدمتهم من خلال تخصيص المستشفيات رقما للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل، موضحا أن جميع الخدمات قدمت من خلال التطبيقات الذكية مثل واتساب والاتصال المرئي والرابط الإلكتروني، مؤكدا إجراء المستشفيات 1235 اتصالا مرئيا بين المرضى وذويهم للاطمئنان عليهم من خلال إتاحة خدمة «الواي فاي» مجانا داخل أقسام التنويم بإشراف وتنسيق مباشر من أقسام شؤون المرضى، فضلا عن تقديم مبادرة «طبيبك في بيتك»، أكثر من 1700 استشارة طبية للمرضى من خلال 20 تخصصا مختلفا عبر تطبيق «واتساب»، وتقديم الاستشارات النفسية لعدد 547 شخصا من قبل أطباء متخصصين بمجمع إرادة والصحة النفسية، دون الحاجة إلى حضور الشخص إلى المنشأة الصحية.
الاتصال المرئي
أطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ممثلا في قسم خدمة شؤون المرضى خدمة (الاتصال المرئي والهاتفي لذوي المرضى المنومين) ضمن تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويأتي إطلاق هذه الخدمة بناء على الإجراءات الاحترازية القاضية بتعليق الزيارة للمنومين بالمستشفى، من خلال التواصل على رقم واتساب المعلن لذوي المرضى والمنومين لمكالمتهم، والاطمئنان على صحتهم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وتابع جليدا أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اتخذت حزمة من التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعليق الزيارة للمنومين بمستشفيات نجران لسلامة المرضى والزوار وتوفير خدمة الاتصال المرئي، والهاتفي في جميع المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن ذلك في الحسابات الرسمية لصحة نجران في تويتر.
التبرع بالدم
تواصل صحة المنطقة تنفيذ مبادرة «تبرع بالدم وأنت في بيتك»، التي أطلقتها مؤخرا بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف، حيث بلغ عدد المتبرعين بمدينة نجران 350 متبرعا، و60 متبرعا بمحافظة شرورة، و30 متبرعا بمحافظة حبونا، وتتيح المبادرة للراغبين في التبرع حجز موعد عبر تطبيق «واتساب» أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني، وذلك حرصا من الوزارة على أن تتسق المبادرة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومنع انتشاره، وذلك بهدف منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم دون الحاجة للذهاب إى المستشفيات أو بنوك الدم، بما يتماشى مع أمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل، إلى جانب تثقيف المجتمع بضرورة المشاركة المجتمعية في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات الدم، حيث حددت صحة المنطقة مواعيد استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في المبادرة، من الأحد وحتى الخميس، من الساعة الـ8 إلى الـ12 مساء، مبينة أن المتبرعين سيخضعون خلال عملية التبرع إلى إشراف من كوادر طبية مؤهلة وسيارات مجهزة بالمعدات والمستلزمات ذات العلاقة.
استفسارات المرضى
وعن مراكز الاتصال بمستشفيات نجران، أكد المتحدث الرسمي لصحة المنطقة أن تلك المراكز استقبلت خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 6400 اتصال، من المرضى والمراجعين الذين لديهم استفسارات عن الخدمات الصحية خلال الأزمة الحالية، والتوضيح لهم عن المبادرات التي قدمتها صحة نجران لخدمتهم، كما استقبلت المراكز اتصالات المرضى الراغبين في تأجيل مواعيدهم في العيادات الخارجية، بالتزامن مع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19، مشيرا إلى أن مراكز الاتصال تعمل في جميع مستشفيات المنطقة للرد على استفسارات المرضى والمراجعين وخدمتهم، والاستعانة بهذه المراكز للتواصل مع بعض المرضى وذويهم وإبلاغهم برسائل مختلفة من أقسام مراجعاتهم، مثل أقسام الأشعة والمناظير والعمليات، وتبليغهم بسياسات المستشفى والمبادرات خلال هذه الجائحة العالمية.
جولات الإصحاح البيئي بصحة نجران
تنفيذ جولات للإصحاح البيئي على مجمعات إسكان العمالة
استهداف 180 موقعا لإسكان العمالة العشوائية
إجراء الفحص البصري لأكثر من 2000 عامل
توزيع المعقمات والكمامات على العمالة
تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا
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