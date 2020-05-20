العسيري: بتوجيهات القيادة أبطال الصحة في الميدان لحماية الإنسان

رفع المدير العام لصحتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ‏باسمه واسم منسوبي ومنسوبات صحتي عسير ونجران، خالص ‏التهاني والتبريكات، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة حلول ‏الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد، مؤكدا أن ما تم خلال الأعوام الثلاثة ‏الماضية من إنجازات متتالية في المجال الصحي بوجه عام، وفي ‏مرافق صحتي عسير ونجران بشكل خاص، كان بفضل الله ثم بفضل ‏توجيهات خادم الحرمين، وولي العهد، لتحقيق مزيد من الطموحات ‏وتوفير سبل الأمن والأمان والصحة والتقدم لكافة فئات الشعب ‏السعودي النبيل، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين.‏

منظومة صحية ‏

‏تابع العسيري: تمر علينا هذه الذكرى الغالية جدا على قلوبنا وبلادنا ‏تعيش بفضل الله في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار، ‏وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقا وطموحا، وأضاف: لقد ‏اهتمت قيادتنا الرشيدة بصحة المواطن والمقيم، ولعل ما تقوم به ‏المملكة من جهود جبارة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا ‏كوفيد19 واحتوائها، خير دليل على أن صحة المواطن والمقيم في ‏هرم اهتمامات القيادة بوضع حزمة من التدابير الصحية والاقتصادية، ‏تؤكد مدى حرص القيادة على صحة المواطن والمقيم، ودعم المنظومة ‏الصحية بقرارات حكيمة، وذلك ضمن خطط حصيفة تسير بوطننا ‏الأشم لمصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، بما يضمن ويحقق ‏رفاهية المواطن وأمنه وصحته، كل ذلك كان نتاجاً لرؤية وضعها ‏ولي العهد بأفعال تسبق الأقوال، ومتابعة حثيثة ليلاً ونهاراً لجهود ‏القطاعات الحكومية كافة. ‏

مؤشرات حقيقية

وأضاف قائلا: ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إنجازات ‏ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات، بما فيها المجال الصحي بقيادة ‏خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، هي مؤشرات حقيقية ‏على الخطى الدؤوبة والعمل الجاد الذي يهدف للوصول بهذا دوت الخليج ‏وأبنائه تجاه مستقبل أكثر نماء وازدهارا.‏

واختتم عسيري كلمته بتجديد البيعة والولاء والسمع والطاعة لخادم ‏الحرمين الشريفين، وولي العهد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على ‏وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية في ظل قيادتنا ‏الرشيدة، وكل عام وبلادنا ووطننا الحبيب أكثر رخاء وعزا ‏وازدهارا.‏

خطط تطويرية

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية تنفيذ خططها التطويرية ‏لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين ‏بمنطقة نجران بجودة عالية، من خلال تنفيذ واعتماد مشاريع حديثة ‏ومتقدمة بتكلفة تجاوزت 156 مليون ريال خلال الأعوام الثلاثة ‏الماضية في مجالات العناية القلبية والسمنة والأشعة والأورام ‏والتجميل والرعاية الصحية، وذلك في جميع مستشفيات المنطقة.‏

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المنطقة علي جليدان، أن المشاريع ‏الجديدة شملت تدشين مشروع مركز الأورام، وتطوير مركز السمنة ‏بمستشفى الملك خالد، بالإضافة إلى تطوير قسم العناية المركزة ‏لمرضى القلب بمركز الأمير سلطان، كما شهدت بقية المستشفيات ‏عددا من المشاريع، منها تطوير وتحديث قسم العناية المركزة كبار - ‏أطفال بمستشفى شرورة العام وتطوير الأشعة المقطعية المتطورة ‏بمستشفى نجران العام الجديد، وتطوير دورات المياه بمستشفى الولادة ‏والأطفال، دعم قسم عناية الحروق بمستشفى الملك خالد بـ8 أسرّة، ‏مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث ‏الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية ‏بالمنطقة، إضافة إلى مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة ‏بمركز العيون بمستشفى الملك خالد، وتشمل 13 عيادة عيون، وغرفة ‏لجراحات الليزر، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.

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مركز اضطرابات النمو

شهدت هذه الفترة تدشين مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك ‏بمستشفى الولادة والأطفال، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ‏الجنوبية، لعلاج اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ‏وتشتت الانتباه، ولتقديم الخدمات العلاجية للمواطن والمقيم نفذت ‏الصحة في نجران مشروع تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ ‏بمستشفى نجران العام القديم، وترميم المباني القديمة والموقع العام ‏للمستشفى، وكثير من المشاريع التطويرية في جميع محافظات ‏المنطقة، والتي أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات العلاجية المقدمة ‏للمرضى وتعزيز دور المشاركات المجتمعية، للإسهام في مواجهة ‏التحديات الصحية، لتقديم خدمات علاجية ووقائية في ظل رؤية ‏المملكة 2030، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم على ‏حد سواء.

الفرز البصري

أضاف جليدان قائلا: تتواصل أعمال الفرق الميدانية التابعة لصحة ‏منطقة نجران على مدار اليوم، في نقاط الفرز البصري في مداخل ‏مدينة نجران لتقديم خدمات الفحص الصحي، والتوعية بالإجراءات ‏الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، كما جرى استحداث نقطة ‏فرز جديدة بمركز العزيزية بمحافظة يدمة، وقامت نقاط الفرز ‏البصري والتوعوي في مداخل منطقة نجران ونقطة الفرز أمام ‏مستشفى الملك خالد على طريق الملك عبدالعزيز، بفحص أكثر من ‏‏547 ألف شخص منذ بدء إقامتها، وذلك ضمن الإجراءات ‏الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران للوقاية من فيروس ‏كورونا، مشيرا إلى أن نقاط الفرز الصحي، تأتي ضمن الإجراءات ‏الاحترازية التي اتخذتها صحة المنطقة للاكتشاف المبكر لعوامل ‏الخطورة، وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ ‏الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس ‏كورونا، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في ‏كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات ‏الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والبعد عن ‏التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة ‏على الرقم 937‏.

توصيل الأدوية

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قدمت المستشفيات والمراكز التخصصية في منطقة نجران، خدماتها ‏لنحو 8095 مستفيدا ومستفيدة من مبادرة توصيل الدواء إلى منازل ‏المرضى منذ إطلاقها بداية أبريل الماضي، الهادفة إلى تقديم ‏الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظاً على ‏سلامتهم، وأوضح جليدان أن مبادرة إيصال الدواء إلى منازل ‏المرضى تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة ‏المنطقة وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» ‏ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية، ‏وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم، وخدمتهم من ‏خلال تخصيص المستشفيات رقما للتواصل لتزويد الصيدلية برقم ‏الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله مع الالتزام بقواعد ‏مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل، ‏موضحا أن جميع الخدمات قدمت من خلال التطبيقات الذكية مثل ‏واتساب والاتصال المرئي والرابط الإلكتروني، مؤكدا إجراء ‏المستشفيات 1235 اتصالا مرئيا بين المرضى وذويهم للاطمئنان ‏عليهم من خلال إتاحة خدمة «الواي فاي» مجانا داخل أقسام التنويم ‏بإشراف وتنسيق مباشر من أقسام شؤون المرضى، فضلا عن تقديم ‏مبادرة «طبيبك في بيتك»، أكثر من 1700 استشارة طبية للمرضى ‏من خلال 20 تخصصا مختلفا عبر تطبيق «واتساب»، وتقديم ‏الاستشارات النفسية لعدد 547 شخصا من قبل أطباء متخصصين ‏بمجمع إرادة والصحة النفسية، دون الحاجة إلى حضور الشخص إلى ‏المنشأة الصحية.‏

الاتصال المرئي

أطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ممثلا في قسم خدمة شؤون ‏المرضى خدمة (الاتصال المرئي والهاتفي لذوي المرضى المنومين‏‏) ضمن تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويأتي إطلاق ‏هذه الخدمة بناء على الإجراءات الاحترازية القاضية بتعليق الزيارة ‏للمنومين بالمستشفى، من خلال التواصل على رقم واتساب المعلن ‏لذوي المرضى والمنومين لمكالمتهم، والاطمئنان على صحتهم من ‏الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وتابع جليدا أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اتخذت حزمة من ‏التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعليق ‏الزيارة للمنومين بمستشفيات نجران لسلامة المرضى والزوار وتوفير ‏خدمة الاتصال المرئي، والهاتفي في جميع المستشفيات، مشيرا إلى ‏أنه تم الإعلان عن ذلك في الحسابات الرسمية لصحة نجران في تويتر.

التبرع بالدم

تواصل صحة المنطقة تنفيذ مبادرة «تبرع بالدم وأنت في بيتك»، ‏التي أطلقتها مؤخرا بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب ‏التطوع، في مختلف الظروف، حيث بلغ عدد المتبرعين بمدينة نجران 350 متبرعا، و60 متبرعا بمحافظة شرورة، و30 متبرعا ‏بمحافظة حبونا، وتتيح المبادرة للراغبين في التبرع حجز موعد عبر ‏تطبيق «واتساب» أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني، وذلك حرصا ‏من الوزارة على أن تتسق المبادرة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية ‏من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومنع انتشاره، وذلك بهدف ‏منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم دون الحاجة للذهاب إ‏ى المستشفيات أو بنوك الدم، بما يتماشى مع أمر منع التجول، والتأكيد ‏على الالتزام بالبقاء في المنزل، إلى جانب تثقيف المجتمع بضرورة ‏المشاركة المجتمعية في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات ‏الدم، حيث حددت صحة المنطقة مواعيد استقبال طلبات الراغبين ‏بالمشاركة في المبادرة، من الأحد وحتى الخميس، من الساعة الـ8 إلى ‏‏الـ12 مساء، مبينة أن المتبرعين سيخضعون خلال عملية التبرع إلى ‏إشراف من كوادر طبية مؤهلة وسيارات مجهزة بالمعدات ‏والمستلزمات ذات العلاقة.‏

استفسارات المرضى

وعن مراكز الاتصال بمستشفيات نجران، أكد المتحدث الرسمي لصحة ‏المنطقة أن تلك المراكز استقبلت خلال الفترة من 25 مارس الماضي ‏وحتى الآن أكثر من 6400 اتصال، من المرضى والمراجعين الذين ‏لديهم استفسارات عن الخدمات الصحية خلال الأزمة الحالية، ‏والتوضيح لهم عن المبادرات التي قدمتها صحة نجران لخدمتهم، كما ‏استقبلت المراكز اتصالات المرضى الراغبين في تأجيل مواعيدهم ‏في العيادات الخارجية، بالتزامن مع التدابير الاحترازية للحد من ‏انتشار فيروس كورونا كوفيد19، مشيرا إلى أن مراكز الاتصال تعمل ‏في جميع مستشفيات المنطقة للرد على استفسارات المرضى ‏والمراجعين وخدمتهم، والاستعانة بهذه المراكز للتواصل مع بعض ‏المرضى وذويهم وإبلاغهم برسائل مختلفة من أقسام مراجعاتهم، مثل ‏أقسام الأشعة والمناظير والعمليات، وتبليغهم بسياسات المستشفى ‏والمبادرات خلال هذه الجائحة العالمية.‏

جولات الإصحاح البيئي بصحة نجران ‏

تنفيذ جولات للإصحاح البيئي على مجمعات إسكان العمالة ‏

استهداف 180 موقعا لإسكان العمالة العشوائية

إجراء الفحص البصري لأكثر من 2000 عامل ‏

توزيع المعقمات والكمامات على العمالة

تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية ومنع انتشار فيروس ‏كورونا