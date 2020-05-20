أمين نجران: رؤية ولي العهد تنهض بمشاريع التنمية

رفع أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أصالة عن نفسه وعن كافة منسوبي أمانة المنطقة والجهات التابعة لها في المنطقة والمحافظات، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع والوطن وقيادته بكل خير، مقدما التهنئة لولي العهد الأمين في الذكرى الثالثة لنيله ثقة ملك الحزم والعزم باختياره وليا للعهد.

رؤية وطن

أكد أمين نجران المهندس حمد عيبان في تصريح إلى «دوت الخليج» أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعتبر خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة طموحة، جاءت لتؤكد الرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للبلاد والعباد، عندما أكد خادم الحرمين الشريفين عن رؤية المملكة، قائلا «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك»، ومنذ باركها قائدنا المفدى وأطلقها عضده المخلص الأمين، أدركنا أنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا. وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم في اقتصاد وطني مزدهر .

ذكرى عزيزة

أضاف عيبان قائلا: إن المملكة حققت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، العديد من القفزات التنموية الكبرى والريادة والثقل السياسي والاقتصادي على مستوى العالم طوال السنوات الثلاث الماضية، وهي مستمرة -بإذن الله- في التقدم والتميز بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين، وجهود ولي عهده الأمين، لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين، حيث عودنا ولي العهد الأمين أن أفعاله تسبق أقواله تحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، الذي يحرص دائما على بناء الإنسان وتنمية المكان في كافة أرجاء هذا دوت الخليج المعطاء، وعندما نرى بلادنا تعيش في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقا وطموحا، نحمد الله تعالى أن سخر لنا قيادة حكيمة تعمل ليل نهار على راحة ورفاهية المواطن، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تنمية نجران

لفت أمين نجران إلى أنه بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ومتابعة واهتمام أمير منطقة نجران ونائبه، حظيت المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة خلال السنوات الثلاث الماضية كسائر مناطق المملكة كافة، بمشروعات تنموية وحيوية لمواكبة رؤية المملكة 2030، ولتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن منطقة نجران حظيت بنصيب وافر من المشروعات التنموية البلدية والخدمية والبُنى التحتية الشاملة كغيرها من مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية 92 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 1,892,046,980 ريالا.

وبيّن أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها 72 مشروعاً بلدياً، تمثلت في 28 مشروعاً للسفلتة والأرصفة والإنارة، و10 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، و18 مشروعاً للتحسين والتجميل، و16 مشروعاً للمرافق والمباني البلدية، فيما بلغ عدد المشروعات المنتهية 20 مشروعاً، شملت 8 مشروعات في مجالات السفلتة والأرصفة والإنارة، و4 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، و4 مشروعات للتحسين والتجميل، و4 مشروعات للمرافق والمباني البلدية.

مشاريع تطويرية

أشار إلى أن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها هي نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق أبوبكر الصديق، ومتنزه الصفا ومبنى المركز الحضاري وتأهيل وتطوير طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجارٍ العمل على دراسة عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالمنطقة، منها تطوير ضفتي وادي نجران ومشاريع متنزه الجامعة شرق نجران وتطوير متنزه الملك فهد وإنشاء نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك سعود «مفرق خميس» وغيرها، كما يتم تنفيذ مشاريع إنشاء المجسمات الجمالية بأنحاء متفرقة من مدينة نجران وإنشاء وتطوير الطرق الفرعية والرئيسية.

نفق الفيصلية

كان أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، افتتح في السادس من فبراير لعام 2020 نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع أبوبكر الصديق بمدينة نجران، حيث يقع مشروع النفق بحي الفيصلية بمدينة نجران، ومصمم بنظام الكاميرات مسبقة الإجهاد بطول 418 مترا، إضافة إلى طريق للخدمة يميناً ويساراً للنفق، ومواقف للسيارات، واشتملت أعمال النفق على الإضاءة والأسفلت وتركيب نظام تصريف الأمطار داخل النفق في حالة هطول الأمطار.

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ونوه أمين المنطقة بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من دعم متواصل للمشروعات التنموية التي تلامس اهتمام المواطن وتحقق احتياجاته، معرباً عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، ونائبه، لدعمهما وتوجيهاتهما المستمرة للمشروعات الخدمية، كما شكر وزير الشؤون البلدية والقروية على متابعته المستمرة وحرصه على سرعة تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن هذا المشروع تم إنجازه قبل انتهاء مدة التنفيذ بأكثر من أحد عشر شهرا متبقية على المدة المحددة لتسليم المشروع، ليسهم -بمشيئة الله تعالى- في تسهيل الحركة المرورية داخل مدينة نجران.

مواجهة كورونا

أكد المهندس عيبان أن أمانة المنطقة تواصل أعمالها الميدانية بتعقيم وتطهير الطرقات والشوارع في أحياء مدينة نجران ومرافقها العامة، لضمان الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشيرا إلى استمرار أعمال حملة التنظيف والتعقيم بالأمانة والبلديات التابعة لها، تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بكافة الأحياء السكنية والطرقات والشوارع والمرافق العامة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، موضحا أن حملة التنظيف استهدفت أحياء مدينة نجران بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف ومزودة بمواد التعقيم والتطهير، إلى جانب مضخات محمولة تستخدم في رش الرذاذ المعقم والمطهر، لتنظيف وتطهير الأرصفة والحاويات والمرافق العامة والحدائق، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة ويحد من انتشار الأوبئة ومكافحتها.

مشاريع أمانة منطقة نجران خلال السنوات الثلاث الماضية

التكلفة الإجمالية للمشاريع البلدية المنفذة 1,892,046,980 ريالا

المشروعات المنتهية 20 مشروعا

72 مشروعا بلدياً يجري تنفيذها

يجري تنفيذ 28 مشروعا للسفلتة والأرصفة والإنارة

إنشاء 10 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

18 مشروعا للتحسين والتجميل

16 مشروعا للمرافق والمباني البلدية