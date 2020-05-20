نصف مليون شجرة حمضيات بنجران

أعرب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني، ومنسوبو الفرع، عن سعادتهم بهذه المناسبة الغالية ذكرى مرور 3 سنوات على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، مؤكدا أن جميع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومحافظاتها، يجددون البيعة والولاء والطاعة على ما يسهم في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

تثقيف المزارعين

أكد الشمراني أن القطاع الزراعي يعد واحدًا من القطاعات الاقتصادية الأساسية، التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، مشيرا إلى الدور الكبير من الوزارة في تثقيف المزارعين وإرشادهم إلى الطرق المثلى للزراعة والري الحديث، وإقامة الندوات والدورات من المرشدين الزراعيين، وأن منطقة نجران تتميز باختلاف وتنوع البيئات فيها، إذ تضم كثيرا من البيئات ابتداءً بمناطق المرتفعات الجبلية، واحتضانها وادي نجران وضفافه الخضراء، وانتهاءً بالمناطق المنبسطة في السهول الشرقية الممتدة إلى المناطق الصحراوية شرقاً، لافتاً الانتباه إلى أن المنطقة تمتلك جميع المقومات الزراعية المتنوعة، وساعد على ذلك تميّز مناخها طوال العام وصلاحيته لزراعة أشجار الفاكهة، خاصةً الحمضيات.

منح زراعية

أضاف الشمراني قائلا، يحظى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران بمشاريع زراعية واسعة تسد الاحتياج منذ تأسيسه، فقد قام بتوزيع القطع الزراعية التي تراوح مساحاتها من 25 و50 و100 دونم على المواطنين بالمنطقة ومتابعة زراعتها، كما توجد بالمنطقة آلاف الحيازات الزراعية تقدر مساحتها بحوالي 27 ألف هكتار، والتي تنتج جميع أنواع الخضار وبطرق زراعية حديثة، سواء الري بالتنقيط أو البيوت المحمية لسد احتياج المنطقة، والتصدير لكل مناطق المملكة، كما تتنج الفواكه، أشهرها الحمضيات، حيث يزرع ما يقارب 500 ألف شجرة على مساحة 10 ملايين متر مربع.