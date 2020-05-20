شرطة نجران جهود أمنية ودور تكاملي مع كافة الإدارات الحكومية

رفع مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة باسمه ونيابة عن منسوبي الأمن العام بالمنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات، مجددين الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بذكرى البيعة الثالثة لسموه.

ولاء واعتزاز

قال إن ذكرى تجديد بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفتخر بها كل مواطن على أرضنا الطاهرة وهي مناسبة وطنية غالية وعزيزة على نفوسنا جميعاً بما تحمله من قيم رفيعة تظهر جليّة في تأكيدات المواطنين على ولائهم لقيادتهم الحكيمة وفي اعتزازهم بانتمائهم لوطنهم العظيم

متابعة واهتمام

أكد أن منطقة نجران شهدت نموا حضاريا كسائر مناطق المملكة في ظل اهتمام قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، منوها بما يجده رجال الأمن من توجيهات سديدة وإشادات بالجهود الاستثنائية التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة في تأمين راحة المواطن والمقيم وصون مقدرات دوت الخليج بالتكامل مع الأجهزة والقطاعات العسكرية الأخرى.

مشاريع تنموية

أضاف: بتوجيهات من وزير الداخلية وأمير منطقة نجران ونائبه ومتابعة من مدير الأمن العام تم اعتماد وتنفيذ العشرات من المشاريع للأمن العام في نجران، كما تم تنفيذ العديد من البرامج بمباركة من أمير منطقة نجران ونائبه، ومنها تدشين مسابقة الأمير نايف رحمة الله لحفظ القرآن الكريم، وتخريج عدد من الدورات التخصصية للضباط والأفراد، وإقامة عدد من البرامج التوعوية بالشراكة مع الجهات المعنية، كما تم توقيع العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة، معربا عن اعتزازه هو وجميع منسوبي الأمن العام بما يحققونه من نجاحات، مؤكدًا عزمهم على المواصلة بكل صدق وأمانة وإخلاص لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

الإجراءات الاحترازية

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أشار أبو ذيبة إلى أن ما يخص الوقاية من فيروس كورونا قام الأمن العام بالمنطقة بتطبيق العديد الإجراءات الاحترازية التي يجري العمل بها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، التي شملت التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، وإقامة العديد من الندوات التوعوية في جميع أقسام وأفرع الأمن العام بالمنطقة، للتعريف بمخاطر وباء فيروس كورونا، إضافةً إلى تنفيذ حملة توعوية من إدارة الدفاع المدني للتعريف بالمخاطر المنزلية بعنوان (سلامتك بمنزلك غايتنا).

نقاط الفرز

أبان أنه جرى التنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية من خلال نقاط الفرز البصري على مداخل منطقة نجران، إضافةً إلى مشاركة رجال الأمن مع الجهات المختصة بالمسح النشط لجميع مواقع إسكان العمالة الوافدة وفحصهم في مقر سكنهم، وكذلك تفعيل شرطة المنطقة جميع الأنظمة المقدمة من الأمن العام، سائلا الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية.

إنجازات ونجاحات

أكد نائب مدير شرطة منطقة نجران اللواء سالم بن هياف القرقاح أن هذه المناسبة تأتي ونحن نعيش في رغد العيش، وننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي تحرص على كل ما يخدم دوت الخليج والمواطن، وما تحقق خلال هذه الأعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين، وجهود ولي عهده الأمين، لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين

رؤية 2030

أضاف: يوم بعد آخر يضرب الشعب السعودي أروع الأمثلة في الوفاء ويثبت أصالته وولاءه وانتماءه لقادته، وها نحن نسير بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتنا الرشيدة بخطى ثابتة وراسخة بين الأمم، وبمكانة متميزة بين الدول والشعوب ورؤية طموحة رؤية دوت الخليج 2030، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تمثل رسما لمسارات التنمية المستقبلية في بلادنا المباركة في شتى المجالات، سائلا الله تعالى أن يديم على دوت الخليج والمواطنين الأمن والرخاء والاستقرار في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ أمن دوت الخليج ومقدساته ومكتسباته الوطنية.