قوافل الملك الإغاثية تداوي جراح العالم

يوما بعد آخر تضرب المملكة أروع وأسمى معاني الإنسانية عبر بقاع المعمورة، حيث يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله المستمرة، ومد جسور المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والإغاثة العاجلة لتصل إلى كافة بقاع الأرض.

بلسم جراح

كانت المملكة وما زالت البلسم الشافي لجراح الشعب اليمني منذ عقود من خلال المساعدات المختلفة في شتى القطاعات والمجالات ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذه الجهود عبر جسور من المساعدات الإنسانية المتواصلة والإغاثة العاجلة، التي تنقذ الشعب اليمني الذي يعيش الآن في أحلك الأوضاع الإنسانية، جرّاء اعتداءات ميليشيات الحوثي ضد الأبرياء دون وجه حق، وحتى مع جائحة فيروس كورونا لم تتأخر المملكة في الوقوف مع الأشقاء اليمنيين، حيث عبرت من خلال منفذ الوديعة الحدودي آلاف من الأطنان والمساعدات الغذائية والطبية التي استفاد منها الملايين من الأشقاء اليمنيين.

منفذ العطاء

تكمن أهمية منفذ الوديعة بفضل موقعه الإستراتيجي الرابط بين السعودية واليمن، ويبعد عن محافظة شرورة نحو 50كم، بينما يبعد عن أقرب منطقة جنوبية يمنية وهي العبر نحو 100كم تقريبا وشهد دخول الآلاف من المسافرين والنازحين ودخول مئات الآلاف من الأطنان عبارة عن مساعدات غذائية وطبية من مركز الملك سلمان الإغاثي، فضلا عن استقباله الآلاف من الحجاج والمعتمرين اليمنيين، حيث كان دوره الكبير في عبور أعداد كبيرة من المسافرين والنازحين والمصابين إلى المملكة، وخروج آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية التي يقدمها مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني فضلا عن استقباله الآلاف من الحجاج اليمنيين والمعتمرين.

مملكة الإنسانية

أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء أمين العاصمه صنعاء رئيس المجلس المحلي اللواء عبدالغني حفظ الله جميل لـ«دوت الخليج» أن المملكة العربية السعودية بقيادة ملك الحزم والخير الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بذلت وتبذل جهودا كبيرة في اليمن، إذ يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإشراف الدكتور عبدالله الربيعة، يد العون لأبناء الشعب اليمني ويسهم في تخفيف معاناتهم جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

يد العون

أضاف جميل، أن مركز الملك سلمان يعمل على أكثر من صعيد يأتي في مقدمتها إقامة مخيمات النازحين وتوفير الخدمات لآلاف الأسر النازحة إلى هذه المخيمات هروبا من جحيم ميليشيا الحوثي وقدم المركز مساعدات غذائية لعشرات آلاف الأسر اليمنية المحتاجة، كما يقدم المساعدات الطبية مثل إقامة المخيمات الجراحية المجانية وتوفير العلاجات، وبين أن المركز لا يزال يعمل على تقديم المساعدات ومد يد العون لأبناء الشعب اليمني في أكثر من جانب، ونحن بدورنا نعبر عن شكرنا للدكتور عبدالله الربيعة والقائمين على هذا المركز.

مصير مشترك

بين أن جهود المملكة في دعم الشعب اليمني مقدرة ومشكورة وستبقى محفوظة في ذاكرة الأجيال.. ولا شك أن سياسات وجهود المملكة الداعمة لليمن ترتكز على قواعد متينة أساسها الإيمان الراسخ بأن واقعنا ومصيرنا مشترك، فالمملكة تجمعنا بها أواصر القربى دما وعروبة.. تجمعنا حقوق الجوار.. تجمعنا حقائق الجغرافيا ووقائع التاريخ، إن جهود المملكة في دعم اليمن وشعبه لا توفيها حقها كلمة شكر، لكننا لا نملك إلا أن نعبر عن خالص شكرنا للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا.

جهود متواصلة

أوضح محافظ محافظة صعدة هادي بن طرشان الوايلي أن جهود المملكة لا تخفى على أحد في الجانب الإنساني والإغاثي وجانب الإعمار، فهي جهود جبارة لمسها كافة أبناء صعدة، ونحن نقدم شكرنا الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي لما يقدم لأهالي محافظة صعدة والمشاريع قائمة في منفذ البقع والإغاثة المستمرة بالغذاء والدواء.

وقفات تاريخية

أكد محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني لـ«دوت الخليج» أنه معروف عبر التاريخ ويعرفه أبناء الشعب اليمني ما تقوم به المملكة من دور عظيم وجهود أخوية إلى جانب الشعب اليمني في كل المواقف والأزمات، ويوما بعد آخر نشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة بجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من عطاء لإخوانهما وأشقائهما اليمنيين، فهم إلى جنب أبناء الشعب يقدمان كل الدعم والمساندة، فأياديهما يد تقدم التضحيات من بذل الأرواح في ميادين الفداء والتضحية في سبيل القضاء على قوى التمرد والانقلاب الحوثية واستعادة الشرعية، ويد أخرى تبني وتعمر وتضمد كل الجراحات التي خلفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقفات مشرفة

بين عضو مجلس الشورى اليمني الشيخ علوي الباشا بن زبع لـ«دوت الخليج» أن للمملكة العربية السعودية باعا طويلا في دعم التنمية في اليمن من أواخر سبعينيات القرن الماضي منذ مشاريع ما كان يعرف بمجلس التنسيق السعودي اليمني، وما قدمه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وما تلاهما من مساعدات مشهودة في أعقاب اتفاقية جدة لترسيم الحدود اليمنية السعودية، فهناك جهود ومساعدات سعودية كبيرة في مسيرة دعم أخوي استراتيجي لليمن عرفناها منذ كنا أطفالا في المدارس النموذجية التي مولت السعودية الكثير منها، ومنها في مناطقنا بمحافظة مأرب ومولت إعارة المدرسين فيها من دول عربية عدة، وهي التي شهدناها سابقا ونشهدها اليوم حيث بلغت هذه المساعدات ذروتها بوقوف المملكة ملكا وقيادة وحكومة وشعبا مع اليمن في مواجهة الأزمة الكبرى التي تعرضت لها اليمن بسبب الانقلاب الحوثي المشوؤم في سبتمبر 2014 وأطماع التدخل الإيراني البغيض في بلادنا وما ترتب عليه من تردي الخدمات وتوقف التنمية وتدهور الأوضاع المعيشية في مختلف المحافظات.

الجار الوفي

أوضح الصحفي اليمني فؤاد العلوي لـ«دوت الخليج» أن جهود المملكة العربية السعودية مع الشعب اليمني لا يمكن إنكارها، ودائما أقول إنه لا يوجد جار وشقيق دعم شقيقه كما تدعم المملكة العربية الشعب اليمني على مختلف المستويات، وأضاف لم تقتصر جهود المملكة العربية السعودية على مساعدة الشعب اليمني في مواجهة المد الإيراني في اليمن عبر ميليشيا الحوثي، فإضافة إلى أنها عملت على إعادة بناء دولة من الصفر بعد أن أسقطها الانقلاب الحوثي، لها يد في إغاثة الشعب اليمني وإسناده وإنقاذ حياته، والحفاظ على كرامته التي اعتدى عليها ميليشيا الحوثي وعملت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان على تقديم العون السخي لسكان محافظة مأرب وخصوصا النازحين، من الدعم الغذائي إلى دعم المأوى، ودعم القطاع الصحي وقطاع التعليم، واستوعبت بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب مئات الآلاف من النازحين الذين فروا يحملون ملابسهم التي عليهم فقط هربا من بطش ميليشيا الحوثي الانقلابية.

دور تاريخي

أكد محمد المهدي مستشار وزير الثقافة اليمني أن دور المملكة في اليمن ليس دورا حديثا، بل هو دور تاريخي، فمنذ سنوات طويلة وهي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية، والإعمار مثل بناء المدارس والمستشفيات والجامعات، والحكومات المتعاقبة تعرف ذلك جيدا، كذلك دعمها للبنك المركزي والعملة وأيضا، فوجود المغتربين في المملكة يمثل دعما كبيرا لليمن عبر الحوالات، ومركز الملك سلمان والإعمار لهما أدوار ملموسة في كافة اليمن وحتى في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، فالمملكة لا تستثني أحدا في الجانب الإنساني، وهو شيء غير مستغرب من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

مشاريع (منجزة – قيد التنفيذ) حتى 30 - أبريل - 2020

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1295

عدد المشاريع

4.395.102.978

التكلفة الإجمالية

51

عدد الدول المستفيدة

اليمن:

474

عدد المشاريع

3,005,567,154

إجمالي المبالغ:

البرامج الإنسانية النوعية:

مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين

11,520 مستفيدا

المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن

165,227 ما تم نزعه

المساعدات المقدمة للزائرين في المملكة

9,868,179,422

برنامج الأطراف الصناعية

5,875 مستفيدا