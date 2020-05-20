علمت «دوت الخليج» أن هيئة الاعلام المرئي والمسموع، بصدد إنشاء مركز متقدم للرصد الإعلامي مجهز بأحدث التقنيات لرصد ومتابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة.

بحسب المصادر، تهدف الهيئة من إنشاء مركز الرصد الإعلامي إلى بناء قواعد بيانات للرصد الإعلامي، تواكب التطور في تقنيات المستقبل، في إطار الرصد وتحليل البيانات الإعلامية، والاستفادة من تحليل تلك البيانات، وطريقة عرض البيانات لأصحاب القرار، والفرص التي تخلقها البيانات الإعلامية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في الاستفادة من البيانات، ومدى تأثير الفعاليات الشبابية المتخصصة لتطوير منظومة العمل.

استشراف المستقبل

يأتي توجه الهيئة في وقت أصبح الرصد الإعلامي وتحليل المضمون ضرورة مُلحة تُساعد على فهم متطلبات الحاضر ورسم سياسات المُستقبل، وأصبحت الحاجة ملحة للعمل وفق آليات الرصد الإعلامي وتحليل المضمون من أجل الوقوف على مُتطلبات المرحلة الحالية واستشراف المستقبل.

اطلاع مستمر

يذكر أن منصات الرصد الإعلامي تهدف غالبا إلى تمكين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث من البقاء على اطلاع مستمر وفوري بآخر المستجدات الإخبارية من حولها، وتوفير العديد من أنماط التشغيل تفي بالمتطلبات المختلفة للقطاعات المستهدفة.

مهام وفوائد مركز الرصد

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رصد وتوثيق المواد الإعلامية وتحليل محتواها

إنشاء قواعد بيانات لكل ما يطرح في وسائل الإعلام

معرفة توجهات وسائل الإعلام الداخلية والخارجية

الوقوف على توجهات المجتمع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل

معرفة توجهات وسائل الإعلام المعادي