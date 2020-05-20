أمطار عسير تتواصل وريث جازان تكتسي بالأبيض

شهدت أنحاء متفرقة من منطقة عسير، أمس، موجة من الأمطار راوحت بين الغزيرة والمتوسطة، سالت على إثرها كثير من الأودية والشعاب، ورفعت من مستوى المياه في السدود والآبار. وشملت الأمطار مدينة أبها وأنحاء متفرقة من المنطقة.

تحذيرات

بيّن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتؤكد على عموم المواطنين والمقيمين، ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

لوحة جمالية

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اكتست قمم جبال محافظة الريث -شرق منطقة جازان- بالبَرد والثلوج التي غطَت قمة وطرق الجبل الأسود بمحافظة الريث، مُشكّلة لوحة جمالية بعد هطول كميات غزيرة من الأمطار سالت على إثرها الشعاب، ووثق الأهالي لحظات نزول حبات البرد، وتداولوا مقاطع للثلوج وصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تنبيهات جوية

حذّرت هيئة الأرصاد من تنبيهات جوية متقدمة، بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود فرصة لتساقط البرد، وجريان الأودية بالسيول.