إزالة 5 آلاف متر مربع تعديات ببريمان

أزالت بلدية بريمان الفرعية تعديات على أراض حكومية على مساحة 5.500 م2 والتي تمثلت في مبان وأسوار مخالفة. أوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني أن التعديات التي قامت فرق الرقابة بإزالتها بمشاركة شرطة المحافظة والبلدية تمثلت في إزالة مبان بحي الأجواد على مساحة (3000)م٢ وأسوار بمساحة (2500 م٢) غير نظامية ودون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء، وأكد الزهراني أن البلدية ستواصل جولاتها الرقابية بشكل مستمر على المواقع التي يكثر التعدي عليها، خاصة خلال الفترة الحالية لضمان عدم نشوء أي تعد، أو إحداث على الأراضي الحكومية، أو أراضي المعتدى عليها.



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