أطلق برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية الرابط https:/‏/‏zakati-east.org/‏، لتمكين المزكين من دفع الزكاة عن بُعد. وقال المشرف العام على المركز وبرنامج زكاة الفطر الموحد، نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، إن البرنامج والجمعيات المشاركة فيه أوقفت الاستقبال العيني للزكاة، حفاظا على سلامة ووقاية الجميع «المزكي والمستحق»، ويمكن للمزكي دفع مبلغ الزكاة وهو 20 ريالا عن الفرد الواحد بالأسرة، خلال القنوات والحسابات البنكية المخصصة لاستقبال زكاة الفطر أو الدفع الإلكتروني المباشر، أو الدفع في مقرات الأسواق المشاركة في برنامج زكاة الفطر، أو مقر الجمعيات المشاركة في البرنامج هذا العام، والتي يصل عددها إلى 33 جمعية مشاركة في البرنامج الموحد، و44 مركزا تابعا لها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط إلكتروني لدفع الزكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.