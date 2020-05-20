انقطاع الكهرباء يربك 30 ألف مواطن في قنا

زوابع رعدية
أكد محافظ محايل عسير المكلف علي الفلقي أنه سبق وأن ناقش القضية مع مدير مكتب خدمات المشتركين بالمحافظة لمعالجة الوضع الحالي، بما يضمن إصلاح الأعطال التي تصيب المحولات الكهربائية لتلك القرى دون انقطاع، موضحا أن أسباب الانقطاع يعود إلى الأحمال الزائدة والضغط على المحولات الكهربائية، فضلا عن الزوابع الرعدية التي تصيب تلك المحولات.
صيانة ميدانية
أكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة عسير سلطان الأحمري أنه وبسبب تكرر انقطاع التيار الكهربائي بمركز قنا التابع لمحافظة محايل خلال الأيام الماضية، فإن إمارة منطقة عسير توضح بأنها تتابع عن كثب تفاصيل هذا الانقطاع، وقد وجه أمير منطقة عسير بسرعة دعم فرق الصيانة الميدانية من إدارة القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء، والرفع بجميع العوائق والصعوبات لمعالجتها، للمساعدة بكل قوة في إيجاد الحلول العاجلة، التي تضمن عدم انقطاع الخدمة، حتى ينتهي العمل في ثلاثة مشاريع قائمة لتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية عام 2020.
الانقطاعات
المنطقة: عسير
المحطة: خميس البحر
المعدة / المغذي: B425
وقت الانقطاع: 15:11
وقت الإعادة: لم يعد
الأحمال المفقودة: 5.3
عدد المشتركين المتأثرين: 1431
سبب الانقطاع: عمل نظام الحماية بسبب الأمطار
الإجراء التشغيلي: تبليغ الطوارئ لحل المشكلة
إشعار موقف عطل «مغذي»
نأمل الإحاطة بانقطاع الخدمة
عن المغذي:B304
مدينة: خميس مشيط
المحطة: القاعدة الجوية
وقت الانقطاع: 13:17
عدد المشتركين: 264
خزان العزيزية
مدينة أبها
المحطة: المصنعة
وقت الانقطاع: 16:38
عدد المشتركين: 2191
المناطق المتأثرة: بني مازن_الشبارقة
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