شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «الشؤون الإسلامية» تتفاعل مع ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الثالثة لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –يحفظه الله- بنشرها مقاطع فيديو تتضمن كلمات خالدة لولي العهد، وأيضا تغريدات للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وتناولت التغريدات في مجملها ما حظيت تلك السنوات من إنجازات كبيرة ونقلة نوعية في ظلّ الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد التي وضعت المملكة في مصافّ الدول المتقدمة بكافة المجالات الأمنية والصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتطوعية.

وبدأت الوزارة في بث هذه الرسائل التذكيرية ومقاطع الفيديو عبر حسابات الوزارة الرسمية بـ"تويتر والسناب شات واليوتيوب"، والتي حملت الكثير من المعاني التطويرية من حديث الأمير محمد بن سلمان, تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لتوليه ولاية العهد، وسط تداول كبير وإعادة للتغريدات عبر وسم الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد والذي تصدر الترند العالمي.