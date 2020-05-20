شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «برامجي» للدراسات الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

حصل برنامج الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب متمثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. ويعمل البرنامج على تأهيل طالباته علمياً ومهارياً بما يمكنهن من الإسهام الوظيفي وسد احتياج سوق العمل في عدد من القطاعات التي يمكن للخريجة العمل بها مثل: المحاكم ومجالات الرقابة والتحقيق، الاستشارات الشرعية والقانونية في المؤسسات الحكومية والأهلية، المؤسسات الاجتماعية، الجمعيات الخيرية ومعاهد القرآن، وتدريس المقررات الإسلامية في مراحل التعليم المختلفة - بعد التأهيل التربوي.

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