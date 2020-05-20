شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 938 ألف لتر مياه لحجة والحديدة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال مايو الجاري تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظتي حجة والحديدة وتم ضخ 938000 لتر مياه نقية للمناطق المحتاجة في المحافظتين. وجرى خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو 2020، ضخ 184000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 110000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5600 فرد.

كما جرى خلال الفترة من 7 مايو إلى 13 مايو ضخ 301000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 343000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض. يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق، لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.