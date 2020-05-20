شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 11 ألف مريض في عيادات مركز الملك سلمان بحجة والحديدة والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددا من الخدمات الطبية المتنوعة لـ 11037 مواطنا يمنيا في محافظتي حجة والحديدة.

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة بدعم من مركز الملك سلمان بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 8 مايو إلى 14 مايو 2020م، في قسم الطوارئ 374 مستفيدًا، وقسم الباطنية 350 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 246 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 176 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 104 مراجعين، فيما نفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر والأشعة 817 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,070 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 331 فردًا.

وواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. حيث راجع العيادات خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 1,722 مستفيداً، وعيادة التحصين 5 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 153 فرداً، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 403 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 143 مريضا. كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,959 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2,389 فردًا، واستقبل قسم التنويم 4 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 767 شخصا، وعيادة نقل الدم 10 مرضى.