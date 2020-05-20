شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات لأسر مرضى السرطان في عدن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس 800 سلة غذائية، تزن 59 طنًا و200 كيلو جرام، على أسر ذوي المصابين بمرضى السرطان بمديرية كريتر في محافظة عدن، استفاد منها 400 أسرة، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في اليمن. وثمن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه الدور الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في وقوفها مع الشعب اليمني بكافة أطيافه. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات لأسر مرضى السرطان في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.