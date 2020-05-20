شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف حادث منزلي في منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن حوادث الحريق في المنازل السكنية بلغت 2300 حادث، فيما بلغ عدد حوادث الإنقاذ في المنازل السكنية 6156 حادثًا، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى حالات حوادث الحرائق والإنقاذ، هي حرائق الموقد، وعبث الأطفال، وحالات الاحتجاز.
ولفتت إلى أن الحملة التثقيفية التوعوية التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي، تحت عنوان «سلامتك بمنزلك غايتنا»، تستهدف نشر ثقافة السلامة والحماية من المخاطر في المنازل، وغرس مبدأ الوقاية من الحريق في مكونات المجتمع كافة، إضافة إلى تدريبهم على السلوك الوقائي، عادةً الإنسان خط الدفاع الأول لمواجهة خطر الحريق إذا ما توفر له القدر الكافي من الوعي الوقائي.
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