شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: بيعة ولى العهد طالع خير على المملكة والعالم أجمع والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن مرور ثلاثة أعوام على تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الكريم ولاية العهد، يعتبر طالع خير على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد، رفع فيه التهنئة لسموه الكريم في هذه الذكرى الغالية، وقال: تمر بنا هذه الذكرى العزيزة هذا العام لتسجل بمداد من ذهب، وبأحرف من نور تحولات عظمى، ومنجزات لا تقاس بمعيار الزمن، وإنما يصنعها القادة العظام؛ يقف وراء هذه المنجزات ذلكم الرجل المبهر، والقائد الملهم، سيدي ولي العهد الأمين الأمير الهمام محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله ونصره على من عاداه-.

وواصل قائلا: إن من الأحداث الهامة والتحولات الكبيرة في تاريخ بلادنا؛ ذلك اليوم المجيد الذي وفق الله فيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- إلى ذلك القرار التاريخي الذي اختار فيه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الهمام محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، ولا شك أن ذلك من توفيق الله -عز وجل- وحفظه لهذه البلاد المباركة، وهو امتداد لحفظ دينه، ولهذه البقاع المقدسة.

وأضاف الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ: وما أن اتخذ ولي الأمر قراره، واتفقت كلمة الأسرة الكريمة، إلا وبادر المواطنون بالبيعة وفاءً وسمعاً وطاعة، واجتماعاً وألفة ومحبة، وسط لحمة وطنية زاهية بين قيادة حباها الله سبحانه وتعالى محبة وولاء شعبها، وشعب وفي لا يتوانى لحظة في إظهار انتمائه وولائه لبلده وقيادته الرشيدة.

وأردف: إن المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- تعيش أزهى عصورها بما حباها الله -عز وجل- بهذه القيادة الرشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسنده الأمين وعضده المكين ولي العهد الهمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أدام الله توفيقه- هذا الأمير الشاب هبة الله لوطنه وأمته بما يملكه من رؤية ثاقبة شابة، وحنكة سياسية قوية، أسهمت في اختصار الزمن وتحقيق الإنجازات العظيمة خلال فترة وجيزة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفي كل مجالات الحياة المختلفة.