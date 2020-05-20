شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا نقطة «التحول» في حياتها والان نبدء بالتفاصيل

وصفت تجربتها مع أزمة كورونا في بلد الابتعاث بـ «التحول»، حيث حولت حياتها رأسا على عقب، حيث سخرت وقتها للتركيز على تطوير الذات من خلال حضور الملتقيات العلمية والدورات التدريبية المتوفرة على الإنترنت، إنها المبتعثة في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية رانية عيد، والتي عبرت عن شوقها للوطن والأهل والتجمعات العائلية وروحانية رمضان.

وقالت المبتعثة عيد: «تجربة الصيام هذا العام في أمريكا لم تكن بالصعبة بالرغم من ساعات الصيام الطويلة بل كانت سهلة وميسرة وفيها راحة كبيرة في ظل التواجد الدائم في المنزل معظم الوقت واستغلال الوقت في تحضير الأطباق السعودية، وما نفتقده التجمعات العائلية والشعور بروحانية رمضان وصلاة الجماعة، وأقضي أغلب الوقت في تطوير الذات من خلال الكثير من الملتقيات والدورات والتركيز على ذلك، حيث كانت حياتي في السابق خصوصا قبل أزمة كورونا فيها من المغامرة والتجارب الجديدة من خلال التعرف على أشخاص جدد والتواصل معهم، بشكل إيجابي ومفيد، مشيدة بجهود السفارة والملحقية، وقالت إن هذا ليس غريبا عنها الاهتمام بالطلاب، وأسال الله أن يرفع البلاء وسنقف مع الوطن في المنشط والمكره حتى تعود المملكة أقوى من قبل، وأسأل الله أن يزيل الغمة ويرفع البلاء».