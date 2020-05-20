شكرا لقرائتكم خبر عن طرق العناية بالأسنان وصحة الفم خلال الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أوضح طبيب الأسنان د. محمد الجاسم أن رمضان شهر التغيير الإيجابي دائما وعلى جميع المستويات، وهو فرصة كبيرة أيضا أن يكون الاهتمام مضاعفا بالأسنان وصحة الفم بشكل عام.

وأضاف: إن الاهتمام بالأسنان وبصحة البدن بشكل عام لا بد أن يكون طوال أيام السنة.. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لكن في رمضان ونظرا للصيام نهارا قد يقع الصائم في حرج شديد بسبب رائحة الفم، أو وجود بقايا طعام في أسنانه أوقات الصيام ولا يستطيع التعامل معها كما كان يتعامل معه في بقية الأشهر من خلال الأكل أو تنظيف الأسنان في وقت الصيام.

وينصح د. الجاسم دائما بتنظيف اللثة مرة كل 6 أشهر إلى سنة.. فليكن هذا الموعد قبل رمضان وذلك من أجل استقبال الشهر الفضيل ونحن على أتم الاستعداد الصحي.. وخوفا من وجود نزيف في اللثة أثناء الصيام، كما أكد على استخدام فرشة الأسنان وخصوصا قبل الإمساك حتى يكون الصيام مريحا أكثر بدون رائحة كريهة قد تخرج من الفم.

وأضاف: إنه يوجد 4 أنواع لمعجون الأسنان وهي معجون لتسوس الأسنان ومعجون لحساسية الأسنان ومعجون لتبييض الأسنان ومعجون لنزيف اللثة، وكل معجون أسنان من هذه الأنواع يحتوي على المادة الأساسية وهي الفلورايد وبنفس التركيز تقريبا.