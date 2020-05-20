شكرا لقرائتكم خبر عن طرق العناية بالأسنان وصحة الفم خلال الصيام والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إن الاهتمام بالأسنان وبصحة البدن بشكل عام لا بد أن يكون طوال أيام السنة.. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لكن في رمضان ونظرا للصيام نهارا قد يقع الصائم في حرج شديد بسبب رائحة الفم، أو وجود بقايا طعام في أسنانه أوقات الصيام ولا يستطيع التعامل معها كما كان يتعامل معه في بقية الأشهر من خلال الأكل أو تنظيف الأسنان في وقت الصيام.
وينصح د. الجاسم دائما بتنظيف اللثة مرة كل 6 أشهر إلى سنة.. فليكن هذا الموعد قبل رمضان وذلك من أجل استقبال الشهر الفضيل ونحن على أتم الاستعداد الصحي.. وخوفا من وجود نزيف في اللثة أثناء الصيام، كما أكد على استخدام فرشة الأسنان وخصوصا قبل الإمساك حتى يكون الصيام مريحا أكثر بدون رائحة كريهة قد تخرج من الفم.
وأضاف: إنه يوجد 4 أنواع لمعجون الأسنان وهي معجون لتسوس الأسنان ومعجون لحساسية الأسنان ومعجون لتبييض الأسنان ومعجون لنزيف اللثة، وكل معجون أسنان من هذه الأنواع يحتوي على المادة الأساسية وهي الفلورايد وبنفس التركيز تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر طرق العناية بالأسنان وصحة الفم خلال الصيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.