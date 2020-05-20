شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 90 كيلو حلوى منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

صادرت بلدية محافظة القريات أكثر من 90 كجم من الحلويات المنتهية، خلال جولة نفذتها البلدية أمس على المنشآت الغذائية ومحال الحلويات. وأوضح رئيس البلدية م. سميحان الشمري أن البلدية وبتوجيهات أمين منطقة الجوف م. عاطف الشرعان نفّذت جولات تفتيشية، نتج عنها إنذار وتغريم 3 منشآت للحلويات مخالفة للاشتراطات الصحية بالحد الأعلى، وجرت مصادرة 90 كيلو جراما من الحلويات والمكسرات منتهية الصلاحية. وأضاف الشمري إن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت متنوعة، منها عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، داعيا الجميع إلى الإبلاغ فورا عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 90 كيلو حلوى منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.