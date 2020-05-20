شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 90 كيلو حلوى منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. سميحان الشمري أن البلدية وبتوجيهات أمين منطقة الجوف م. عاطف الشرعان نفّذت جولات تفتيشية، نتج عنها إنذار وتغريم 3 منشآت للحلويات مخالفة للاشتراطات الصحية بالحد الأعلى، وجرت مصادرة 90 كيلو جراما من الحلويات والمكسرات منتهية الصلاحية. وأضاف الشمري إن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت متنوعة، منها عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، داعيا الجميع إلى الإبلاغ فورا عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940.
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