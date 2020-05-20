شكرا لقرائتكم خبر عن «العصيدة الجنوبية» وجبة العائلة المفضلة والان نبدء بالتفاصيل
وتحضر العصيدة الجنوبية بوضع الماء في إناء ثم وضع الملح وتركه إلى أن يغلي، ثم وضع الدقيق البر بكمية مناسبة، بحيث يكون أكثر من الماء قليلا، ثم تركه إلى أن يغلي الماء فوق الدقيق، ثم بعد ذلك يتم تحريك العصيدة بعصا خشبية وبقوة، والتحريك يكون برفع العصيدة من الأسفل إلى الأعلى، ثم بعد ذلك تبقى العصيدة على نار هادئة، ثم يضاف عليها من فترة إلى أخرى من مرق اللحم مع تحريكها بالعصا، ثم يغطى الإناء إلى أن تستوي، وتقدم مع المرق واللحم، وهناك من يقوم بتقطيع البصل مع رش الفلفل الأسود والكمون على المرق ليكون أكثر فائدة، كما يمكن أيضا استبدال اللحم بالدجاج واستخدام مرق الدجاج بنفس طريقة اللحم.
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