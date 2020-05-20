شكرا لقرائتكم خبر عن «العصيدة الجنوبية» وجبة العائلة المفضلة والان نبدء بالتفاصيل

مهما تطورت العادات والثقافات تبقى العصيدة من الوجبات الشعبية في المملكة التي ما زالت تقدم في المناسبات، أو كوجبة للعائلة، خصوصا في المنطقة الجنوبية، وتقدم مع المرق حيث تحتوي على السعرات الحرارية العالية التي تزود الجسم بالطاقة، وغالبا يميل لها كبار السن، وتختلف طرق التحضير بحسب المنطقة، وتحضر بالدقيق سواء البر أو الأبيض، ويفضل أغلب الناس الدقيق البر وله أنواع مختلفة.

وتحضر العصيدة الجنوبية بوضع الماء في إناء ثم وضع الملح وتركه إلى أن يغلي، ثم وضع الدقيق البر بكمية مناسبة، بحيث يكون أكثر من الماء قليلا، ثم تركه إلى أن يغلي الماء فوق الدقيق، ثم بعد ذلك يتم تحريك العصيدة بعصا خشبية وبقوة، والتحريك يكون برفع العصيدة من الأسفل إلى الأعلى، ثم بعد ذلك تبقى العصيدة على نار هادئة، ثم يضاف عليها من فترة إلى أخرى من مرق اللحم مع تحريكها بالعصا، ثم يغطى الإناء إلى أن تستوي، وتقدم مع المرق واللحم، وهناك من يقوم بتقطيع البصل مع رش الفلفل الأسود والكمون على المرق ليكون أكثر فائدة، كما يمكن أيضا استبدال اللحم بالدجاج واستخدام مرق الدجاج بنفس طريقة اللحم.