شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. إتلاف 2 طن أغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل
وكثفت البلدية نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن زيارات مراقبي البلدية شملت عددا من المنشآت وبلغ عدد الجولات 25 جولة، تم خلالها تسجيل 19 إنذارا، ومصادرة 2030 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت إتلاف 1500 كجم من البهارات والمكسرات منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، و450 كجم من الأسماك الفاسدة، و50 كجم من الروبيان الفاسد.
كانت هذه تفاصيل خبر القطيف.. إتلاف 2 طن أغذية فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.