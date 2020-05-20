شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. إتلاف 2 طن أغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القطيف 25 جولة تمت خلالها زيارة 100 محل وإغلاق محلين مخالفين للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي نفذتها البلدية خلال الـ 24 ساعة الماضية، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وكثفت البلدية نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن زيارات مراقبي البلدية شملت عددا من المنشآت وبلغ عدد الجولات 25 جولة، تم خلالها تسجيل 19 إنذارا، ومصادرة 2030 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت إتلاف 1500 كجم من البهارات والمكسرات منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، و450 كجم من الأسماك الفاسدة، و50 كجم من الروبيان الفاسد.